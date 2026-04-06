Live: तीसरे मंडे टेस्ट में पास हो पाएगी 'धुरंधर 2'? दोपहर 2 बजे तक 2 करोड़ ही हुई है कमाई

रणवीर सिंह और आदित्य धर की ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने तीसरे वीकेंड में भी अच्छा परफॉर्म किया है. ये रिलीज के 18वे दिन भारत में 1000 करोड़ रुपये (नेट) का आंकड़ा पार करने वाली बॉलीवुड के इतिहास की पहली हिंदी फिल्म बन गई है. इस शानदार उपलब्धि से टीम सातवें आसमान पर है. हालांकि अब सभी की निगाहें वीकडे के नंबर्स पर हैं क्योंकि पिछले हफ्ते सोमवार से गुरुवार तक इस स्पाई थ्रिलर की कमाई में गिरावट देखी गई थी. चलिए यहां जान लेते हैं तीसरे मंडे को ये फिल्म कितनी कमाई कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

‘धुरंधर 2’ के 18वें दिन का कलेक्शन कितना रहा? (Dhurandhar 2 BO Day 18)

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे संडे को ‘धुरंधर: द रिवेंज’ या ‘धुरंधर 2’ ने 14,229 शो में भारत में 28.75 करोड़ रुपयों का नेट कलेक्शन किया.

इससे अब तक भारत का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 1213.74 करोड़ रुपये हो गया है.

वहीं भारत में ‘धुरंधर 2’ का 18 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन 1013.77 करोड़ रुपये रहा है.

धुरंधर 2’ का 19वें दिन का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Day 19Live)

धुरंधर 2' अब रिलीज के तीसरे हफ्ते में पहुंच गई है. इसने तीसरे वीकेंड तो धमाका कर दिया था लेकिन अब तीसरे मंडे इसकी कमाई की रफ्तार काफी धीमी दिख रही है. फिलहाल सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे संडे को दोपहर 2 बजे तक इस फिल्म ने 2.36 करोड़ कमा डाले हैं. फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद अपडेट होंगे.



धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस डे 19 ऑक्यूपेंसी 2.36 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक) 12.1%

'धुरंधर 2' ऑक्यपेंसी रिपोर्ट

तीसरे मंडे यानी 19वें दिन धुरंधर 2 की दोपहर 2बजे तक की ऑक्यूपेंसी 12.1% दर्ज की गई है.

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस Day-wise कलेक्शन

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (इंडिया नेट) पेड प्रीव्यू 43 करोड़ पहला दिन 102.55 करोड़ दूसरा दिन 80.72 करोड़ तीसरा दिन 113.00 करोड़ चौथा दिन 114.85 करोड़ पांचवा दिन 65 करोड़ छठा दिन 56.60 करोड़ सातवां दिन 48.75 करोड़ आठवां दिन 49.70 करोड़ नौंवा दिन 41.75 करोड़ दसवां दिन 62.85 करोड़ ग्याहरवां दिन 68.10 करोड़ बाहरवां दिन 25.30 करोड़ तेहरवां दिन 27.75 करोड़ चौदहवां दिन 20.10 करोड़ पंद्रहवां दिन 18.30 करोड़ सोलहवां दिन 21.55 करोड़ सत्रहवां दिन 25.65 करोड़ अठ्ठाहरवां दिन 28.75 करोड़ उन्नीसवां दिन 1.20 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े) टोटल इंडिया कलेक्शन 1016.13 करोड़ रुपये

धुरंधर 2’ की वर्ल्डवाइड कमाई

फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी पहाड़ जैसी कमाई कर हर किसी के होश उड़ा रखे हैं. इसके 18वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो ‘धुरंधर 2’ ने ओवरसीज़ में, तीसरे संडे को 7.00 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे अब तक इसकी टोटल ओवरसीज़ ग्रॉस कमाई 392.00 करोड़ हो गई है. वहीं इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1605.74 करोड़ रुपये हो गया है.