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साड़ी में कहर बरपाती नजर आईं आलिया भट्ट, लेकिन अनु मलिक की बेटी ने बनी इवेंट की स्टार
मुंबई में हाल ही में एक इवेंट का आयोजन हुआ था. बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से लेकर टीवी एक्ट्रेस शुभांगी आत्रे तक ने इस इवेंट में शिरकत की. लेकि, सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर ले गईं अनु मलिक की बेटी.
इस इवेंट के दौरान बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर टीवी सेलेब्स तक का एकदम अलग अंदाज देखने को मिला. सभी कलाकारों ने अपने-अपने स्टाइलिश लुक से इवेंट में चार चांद लगा दिया.
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Published at : 06 Apr 2026 12:06 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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