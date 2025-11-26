पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं

एक्टर पंकज त्रिपाठी ने अपनी एक्टिंग और टैलेंट से फैंस के दिलों खास जगह बनाई है. उनकी फिल्में, सीरीज धमाल मचाती हैं. अब पंकज त्रिपाठी की बेटी आशी त्रिपाठी भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं. वो भी बॉलीवुड में करियर बनाएंगी. पकंज त्रिपाठी ने खुद ये कंफर्म किया है. पंकज ने बताया कि उनकी बेटी थिएटर कर रही हैं और वो बॉलीवुड में एंट्री करेंगी.

पकंज त्रिपाठी की बेटी का बॉलीवुड डेब्यू

फिल्मीज्ञान से बातचीत में पंकज त्रिपाठी से पूछा गया कि क्या उनकी बेटी का बॉलीवुड में डेब्यू किसके साथ होने वाला है? तो इस पर उन्होंने कहा, 'ये मुझे अभी तक पता नहीं है. जब होगा तो बता दूंगा. वो थिएटर कर रही है.'

आशी त्रिपाठी का पहला नाटक

बता दें कि पंकज त्रिपाठी की बेटी ने हाल ही में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है. उन्होंने अपना पहला नाटक किया. इसका नाम है 'लाइलाज'. इस नाटक को पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला त्रिपाठी ने प्रोड्यूस किया था.

उन्होंने बेटी की एक्टिंग जर्नी को लेकर रिएक्ट किया था. उन्होंने कहा था, 'मैं उसे बतौर प्रोड्यूसर नहीं बतौर मां देख रही थी. क्रिटिक के तौर पर भी देख रही थी कि कहां गलती जा रही है. लेकिन उसने गलतियां नहीं की, मुझे अच्छा लगा.'

पकंज त्रिपाठी के वर्क फ्रंट की बात करें तो पंकज त्रिपाठी को पिछली बार फिल्म मेट्रो...इन दिनों में देखा गया था. इस फिल्म में वो मोंटी के रोल में थे. फिल्म को अनुराग बसु ने बनाया था. इससे पहले वो स्त्री 2 में भी नजर आए थे. स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी.

इस फिल्म में दिखेंगे पंकज त्रिपाठी

अब वो पारिवारिक मनुरंजन में नजर आएंगे. इस फिल्म की शूटिंग चल रही है. फिल्म में अदिति राव हैदरी भी नजर आएंगी. फिल्म को वरुण वी शर्मा ने डायरेक्ट किया है.