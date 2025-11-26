स्मृति मंधाना के पापा हुए डिस्चार्ज, पलाश मुच्छल की मां बोलीं- शादी जल्द होगी

इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की पर्सनल लाइफ खबरों में छाई हुई है. दरअसल, उनकी शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन स्मृति के पिता की तबीयत अचानक से खराब होने की वजह से शादी को पोस्टपोन कर दिया गया. इसके बाद पलाश पर स्मृति को धोखा देने की खबरें सामने आईं. पलाश के किसी लड़की के साथ बातचीत की चैट्स वायरल हुईं.

अब स्मृति के पिता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं.

इस सब के बीच वहीं पलाश की मां अमिता ने कहा कि सारी चीजें वैसे ही होंगी जैसे प्लान की गई थीं. उन्होंने ये भी बताया कि पलाश स्मृति के पिता के क्लोज थे, इसीलिए उन्होंने खुद शादी को पोस्टपोन किया था.

4 घंटे हॉस्पिटल में रहे थे पलाश मुच्छल

पलाश मुच्छल की मां ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, 'हल्दी होने के बाद से हमने उसे बाहर नहीं जाने दिया. रोते रोते एक दम तबीयत खराब हो गई थी. 4 घंटे हॉस्पिटल में रखना पड़ा था. IV ड्रिप चढ़ी. ECG हुआ और दूसरे टेस्ट हुए. सब नॉर्मल आए. लेकिन स्ट्रेस भी बहुत है.'

जल्द होगी स्मृति और पलाश की शादी

अमिता ने कहा कि स्मृति और पलाश दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हैं. अमिता ने कहा कि उनका बेटा जल्द अपनी दुल्हन को घर लेकर आना चाहता है. उन्होंने स्मृति के वेलकम के लिए स्पेशल प्लानिंग की थी. अमिता ने कहा, 'सबकुछ वैसा हो जाएगा जैसा प्लान किया गया था. और इसके बाद उनकी शादी भी जल्द होगी. मेरे बेटे का स्मृति के पिता के साथ क्लोज बॉन्ड है. वो स्मृति से ज्यादा स्मृति के पिता के क्लोज है. तो जब वो बीमार पड़े तो पलाश ने स्मृति से पहले शादी पोस्टपोन करने का फैसला लिया. पलाश ने कहा था कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते शादी नहीं होगी. अब स्मृति के पापा रिकवर कर रहे हैं.'