पंकज त्रिपाठी एंड टीम ने ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का बनारस शूट किया पूरा, मुंबई शेड्यूल कब होगा शुरू?

‘मिर्जापुर: द मूवी’ का इंतजार अब और भी रोमांचक हो गया है. फैंस के चहेते पावरहाउस तिकड़ी, पंकज त्रिपाठी (कलीन भैया), अली फजल (गुड्डू पंडित) और श्वेता त्रिपाठी (गोलू गुप्ता) – ने फिल्म के मच अवेटेड बनारस शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है.

पंकज त्रिपाठी ने बताया बनारस में शूटिंग का खास अनुभव

दो हफ्तों तक चले इस दिलचस्प और एनर्जी से भरपूर शूट ने बनारस की आध्यात्मिक गलियों और घाटों पर एक बार फिर ‘मिर्जापुर’ का रंग बिखेर दिया. शूटिंग के दौरान की झलकियां और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस में भारी उत्साह देखने को मिला. अब फिल्म का अगला शेड्यूल नवंबर में मुंबई में शुरू होगा. पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मिर्जापुर ने उन्हें जीवन का एक यादगार किरदार दिया है. बनारस में शूट करना उनके लिए एक खास और आत्मिक अनुभव जैसा रहा, जहां शांति, ऊर्जा और ड्रामा सब कुछ महसूस हुआ. उन्होंने बताया कि फैंस का प्यार देखकर दिल खुश हो गया और फिर से महसूस हुआ कि मिर्जापुर लोगों के दिलों में कितनी गहराई से बसा है.

अली और श्वेता ने शेयर किया बनारस में शूटिंग का खास अनुभव

अली फजल ने कहा कि बनारस हमेशा उनके लिए घर जैसा लगता है और यहीं गुड्डू पंडित का सफर शुरू हुआ था. मिर्जापुर: द मूवी के लिए यहां लौटकर उन्हें पुराने अनुभव और यादें फिर से ताजा हो गईं. उन्होंने बताया कि शहर की गर्मजोशी और माहौल ने कहानी को और भी खास बनाया, और अब वह अगले शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. श्वेता त्रिपाठी ने कहा कि बनारस में शूटिंग करते हुए उन्हें लगता है जैसे “हर बार जब मैं बनारस में शूट करती हूं, लगता है जैसे जिंदगी एक पूरा चक्र पूरा कर रही हो. इस शहर ने उनके करियर के कई खास पल देखे हैं, ‘मसान’ से लेकर ‘मिर्जापुर’ तक. उनका किरदार गोलू उनके लिए ताकत और साहस की कहानी है, और बनारस इसे और भी जीवंत बना देता है.

गोलू के किरदार का जादू और फैंस का प्यार

श्वेता त्रिपाठी आगे बताती हैं कि उन्हें गोलू कहलाना बहुत पसंद है. यह सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि दर्शकों के दिल के करीब है. गोलू उनके साथ बढ़ी है और फैंस का प्यार देखना बेहद खास है. बनारस में लोगों ने जो अपनापन और स्नेह दिया, वह बहुत भावुक कर देने वाला था. यह शेड्यूल चुनौतीपूर्ण भी था और अपनेपन से भरा भी. अब वह इस शहर की यादें अपने साथ लेकर मुंबई के अगले शेड्यूल की तैयारी कर रही हैं.