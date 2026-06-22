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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड10 साल की उम्र में NSD में समोसे पहुंचाते थे शाहरुख खान, पंकज कपूर का खुलासा

10 साल की उम्र में NSD में समोसे पहुंचाते थे शाहरुख खान, पंकज कपूर का खुलासा

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज सबसे बड़े एक्टर में शुमार हैं. हालांकि, कभी वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कैंपस के कैन्टीन में समोसे सप्लाई करते थे. हाल ही में पंकज कपूर ने किस्सा सुनाया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 22 Jun 2026 05:35 PM (IST)
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शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं. उन्होंने अपने दम पर शानदार अदाकारी से कम समय में ही पहचान बना  ली थी. लेकिन क्या आप जानते हैं किंग खान कभी स्कूल में समोसे  सप्लाई करते थे? हाल ही में दिग्गज एक्टर पंकज कपूर ने शाहरुख के बचपन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है, जो उनके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से जुड़ा है. 

समोसे सप्लाई करते थे शाहरुख खान
किंडल कास्ट के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान पंकज कपूर ने NSD के दिनों को याद करते हुए शाहरुख खान से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि थिएटर के इंटरवल में कलाकारों को जो समोसे मिलते थे, उन्हें कोई और नहीं बल्कि 10 साल के शाहरुख खान पहुंचाया करते थे.

पंकज कपूर ने कहा, 'वे समोसे शाहरुख खान ही सप्लाई करते थे. उस समय वो करीब 10 साल के एक छोटे बच्चे थे.' पंकज कपूर ने आगे याद करते हुए बताया कि उन्होंने शाहरुख खान को NSD कैंपस के कैन्टीन में कई बार देखा था. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है उस समय उनके चाचा या पिता कैन्टीन चलाते थे.' 

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बता दें, पंकज कपूर ने खुद शाहरुख खान के साथ 1995 की फिल्म 'राम जाने' में काम किया. उस समय उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि NSD में दिखाई देने वाला वही छोटा बच्चा आगे चलकर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा.

शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान दिल्ली मे एक रेस्टोरेंट चलाते थे और सफदरजंग स्थित लोकप्रिय आउटलेट 'खातिर' के मालिक भी थे. उनके निधन के बाद 1981 में उनकी मां लतीफ फातिमा खान ने इस बिजनेस को संभाला और 1990 तक चलाया.

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म
आज शाहरुख खान किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. शाहरुख खान के करियर की शुरुआत 'फौजी' और 'सर्कस'  जैसे टीवी सीरियल्स से हुई थी. उन्होंने 1992 में फिल्म 'दीवाना' से बॉलीवुड में कदम रखा और इंडस्ट्री में अपनी गहरी छाप छोड़ी. शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में है.

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Published at : 22 Jun 2026 05:35 PM (IST)
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