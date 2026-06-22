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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआग लगा दी...नोरा फतेही के साथ 'या बाबा' गाने पर झूमे 'धुरंधर' के जमाल जमाली, फैंस के उड़े होश

आग लगा दी...नोरा फतेही के साथ 'या बाबा' गाने पर झूमे 'धुरंधर' के जमाल जमाली, फैंस के उड़े होश

Nora Fatehi Song Ya Baba: नोरा फतेही का नया गाना 'या बाबा' सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इसमें वो जबरदस्त डांस करती हुई नजर आ रही हैं. उनका साथ 'धुरंधर' एक्टर राकेश बेदी भी दे रहे हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Jun 2026 02:24 PM (IST)
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Nora Fatehi Song Ya Baba: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में राकेश बेदी ने अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था. गुजरे दौर से ही फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीतते आ रहे राकेश को धुरंधर में भी उनके काम के लिए खूब सराहा गया था. दमदार एक्टिंग के बाद अब राकेश बेदी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वो भी मशहूर और खूबसूरत अदाकारा नोरा फतेही के साथ. दोनों का नया गाना 'या बाबा' सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है.

नोरा फतेही का नया गाना 'या बाबा'

टी-सीरीज ने हाल ही में नया गाना 'या बाबा' रिलीज किया है. इस गाने में नोरा ने अपने गजब के डांस के साथ-साथ अपनी खूबसूरती का भी तड़का लगाया है. इसमें अरबी संगीत का असर, जोश भरे साउंड और झूमने वाले रिदम फैंस का ध्यान खींच रहे हैं.

 
 
 
 
 
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राकेश बेदी के डांस ने लूटी महफिल

नोरा फतेही हर बार अपने डांस से कमाल कर जाती हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है. इस बार भी उन्होंने 'या बाबा' के साथ ऐसा ही किया है. वहीं राकेश बेदी के होने से इस गाने में और वजन आ गया. धुरंधर में जमील जमाली के किरदार से नई पीढ़ी के लिए चर्चाओं में आए राकेश के डांस ने गाने में एक्स्ट्रा एनर्जी एड करने का काम किया है. सोशल मीडिया पर फैंस इस गाने की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं. नेटिजन्स राकेश और नोरा के डांस पर भी रिएक्ट कर रहे हैं.

फैंस बोले- आग लगा दी

एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर इस गाने को लेकर लिखा, 'आग लगा दी.' एक ने लिखा, 'नोरा फतेही-टी-सीरीज+ पावरहाउस.' एक ने कमेंट किया, 'जमील साहब मकसद नहीं भूलना'. एक ने लिखा, 'ये बाबा कमाल कर दिया.' एक अन्य ने हंसने वाले इमोजी के साथ लिखा, 'पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करने के बाद जमील जमाल.' वहीं कई यूजर्स ने फायर और हार्ट इमोजी भी कमेंट किए हैं.


आग लगा दी...नोरा फतेही के साथ 'या बाबा' गाने पर झूमे 'धुरंधर' के जमाल जमाली, फैंस के उड़े होश

आग लगा दी...नोरा फतेही के साथ 'या बाबा' गाने पर झूमे 'धुरंधर' के जमाल जमाली, फैंस के उड़े होशआग लगा दी...नोरा फतेही के साथ 'या बाबा' गाने पर झूमे 'धुरंधर' के जमाल जमाली, फैंस के उड़े होश

शिल्पा राव ने गाया, अलीशा सिंह ने की कोरियोग्राफी

या बाबा गाने को मशहूर सिंगर शिल्पा राव ने अपनी आवाज दी है. वहीं इसे कोरियोग्राफ अलीशा सिंह ने किया है. इसमें डांस करने के साथ-साथ नोरा ने इसे संजॉय और वायु के साथ मिलकर लिखा भी है. वहीं संजॉय ने इसे कंपोज भी किया है. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Nora Fatehi Rakesh Bedi
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