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डेटिंग ऐप पर हुई मुलाकात, देर रात चैटिंग के बाद किया प्रपोज, ऐसी है अंशुला कपूर-रोहन ठक्कर की लव स्टोरी
Anshula-Rohan Love Story: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी के बंधन में बंधने वाली है. आइए जानते हैं दोनों की लव स्टोरी कहां से शुरू हुई थी.
बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी रचाने वाली हैं. कपल के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं. दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. चलिए जानते हैं दोनों की लव स्टोरी के बारे में.
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Published at : 22 Jun 2026 01:13 PM (IST)
Tags :Anshula Kapoor Rohan Thakkar
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