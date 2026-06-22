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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडडेटिंग ऐप पर हुई मुलाकात, देर रात चैटिंग के बाद किया प्रपोज, ऐसी है अंशुला कपूर-रोहन ठक्कर की लव स्टोरी

डेटिंग ऐप पर हुई मुलाकात, देर रात चैटिंग के बाद किया प्रपोज, ऐसी है अंशुला कपूर-रोहन ठक्कर की लव स्टोरी

Anshula-Rohan Love Story: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी के बंधन में बंधने वाली है. आइए जानते हैं दोनों की लव स्टोरी कहां से शुरू हुई थी.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 22 Jun 2026 01:13 PM (IST)
Anshula-Rohan Love Story: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी के बंधन में बंधने वाली है. आइए जानते हैं दोनों की लव स्टोरी कहां से शुरू हुई थी.

बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी रचाने वाली हैं. कपल के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं. दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. चलिए जानते हैं दोनों की लव स्टोरी के बारे में.

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अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. दोनों पहली बार साल 2022 में डेटिंग ऐप पर मिले थें.
अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. दोनों पहली बार साल 2022 में डेटिंग ऐप पर मिले थें.
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एक बार अंशुला ने रोहन ठक्कर संग फोटो शेयर करते हुए बताया थी कि हमने मंगलवार को रात 1:15 बजे बात करना शुरू किया और देर राच तक बातें करते रहे. तीन साल बाद, मेरे पसंदीदा शहर में, सेंट्रल पार्क के कैसल के सामने, उन्होंने मुझे प्रपोज किया.
एक बार अंशुला ने रोहन ठक्कर संग फोटो शेयर करते हुए बताया थी कि हमने मंगलवार को रात 1:15 बजे बात करना शुरू किया और देर राच तक बातें करते रहे. तीन साल बाद, मेरे पसंदीदा शहर में, सेंट्रल पार्क के कैसल के सामने, उन्होंने मुझे प्रपोज किया.
Published at : 22 Jun 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Anshula Kapoor Rohan Thakkar

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