एक बार अंशुला ने रोहन ठक्कर संग फोटो शेयर करते हुए बताया थी कि हमने मंगलवार को रात 1:15 बजे बात करना शुरू किया और देर राच तक बातें करते रहे. तीन साल बाद, मेरे पसंदीदा शहर में, सेंट्रल पार्क के कैसल के सामने, उन्होंने मुझे प्रपोज किया.