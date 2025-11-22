गोल्डन साड़ी में छाईं अंबानी लेडीज, शाहरुख खान और रणवीर संंग दिए पोज

हाल ही में मुंबई में एक इवेंट ऑर्गनाइज किया गया था जहां बॉलीवुड के कई सेलेब्स पहुंचे. इसके साथ ही अंबानी परिवार को भी इस स्पेशल इवेंट में देखा गया. इतना ही नहीं वुमन क्रिकेट टीम की प्लेयर्स रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा भी यहां पहुंचीं. इस दौरान हर किसी का जबरदस्त अवतार देखने को मिला.

मुंबई के ग्लोबल पीस ऑनर्स सेरेमनी में अंबानी परिवार के साथ शाहरुख खान को भी देखा गया. हमेशा की तरह इस बार भी उनका जेंटलमैन बिहेवियर हाइलाइट हुआ. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जहां बॉलीवुड के बादशाह सम्मानपूर्वक नीता अंबानी का हाथ पकड़े उन्हें स्टेज से उतरने में मदद करते नजर आएं. इस दौरान गोल्डन कलर की साड़ी में नीता अंबानी बहुत खूबसूरत दिख रही हैं.

स्टाइलिश अवतार में नजर आएं आकाश– श्लोका

मुंबई में ऑर्गेनाइज किए इस स्पेशल इवेंट में आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका अंबानी ने भी अपने स्टाइलिश लुक से ट्रेंड सेट कर दिया. कपल एक दूसरे का हाथ पकड़े गाड़ी से उतरते नजर आ रहे हैं. जहां श्लोका अंबानी की डिजाइनर टिमटिमाती साड़ी फैंस का ध्यान खींच रही है, वहीं आकाश अंबानी अपनी इस नेवी ब्लू आउटफिट में खूब जच रहे हैं.





राधिका अंबानी–अनंत अंबानी ने रणवीर संग दिए पोज

पूरे अंबानी परिवार के साथ खानदान की छोटी बहू राधिका अंबानी और बेटे अनंत अंबानी ने भी स्टाइल के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी. बॉलीवुड के पावरहाउस रणवीर सिंह के संग उन्होंने जमकर पोज दिए. तीनों का लुक इस इवेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट था. गोल्डन लहंगे के साथ मरून जूलरी पहने, हमेशा की तरह इस बार भी राधिका अंबानी ने अपने फैशन और स्टाइल के साथ खूबसूरत स्माइल से सबको दीवाना बना लिया .





नीता और मुकेश अंबानी की जोड़ी भी है एवरग्रीन

नीता अंबानी और उनके पति मुकेश अंबानी को अक्सर देखा गया है कि ट्विनिंग करने के बजाय दोनों एक दूसरे के आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. इस बार भी उनकी जोड़ी सबसे बेस्ट लगी. हाथ पकड़े दोनों का ये क्यूट फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वूमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर्स के साथ रणवीर सिंह का वीडियो वायरल

इस इवेंट में बाकी के सेलिब्रिटीज के साथ रणवीर सिंह भी पधारें. अभिनेता वुमन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा संग मजेदार बातचीत भी करते नजर आएं और तीनों का साथ में ये मजेदार वीडियो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. तीनों ने पैप्स के सामने जमकर पोज भी दिए.