क्रिकेटर समृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल सुर्खियों में हैं. दोनों की 23 नंवबर को शादी होने वाली थी. शादी की प्री-वेडिंग फेस्टिविटी शुरू हो गई थी. उनकी हल्दी, मेहंदी और संगीत के वीडियोज काफी वायरल थे. लेकिन फिर अचानक से उनकी शादी पोस्टपोन होने की खबरें आईं.

दरअसल, स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई थी. इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में ए़डमिट करवाना पड़ा था. स्मृति के पिता के हॉस्पिटल में होने की वजह से उन्होंने अपनी शादी को पोस्टपोन कर दिया था. इसके बाद पलाश की तबीयत भी खराब होने की खबरें आई थीं. अब शादी पोस्टपोन होने के बाद पलाश को पहली बार देखा गया.

पलाश मुच्छल हुए स्पॉट

पलाश मुच्छल को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो ऑल ब्लैक लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक शर्ट और पैंट पहनी थी. साथ ही हाथ में किताब और फोन पकड़ा हुआ था. पलाश की ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है.

पलाश पर लगे स्मृति को धोखा देने के आरोप

बता दें कि स्मृति और पलाश की शादी पोस्टपोन होने के बाद सोशल मीडिया पर खबरें आई किं पलाश ने स्मृति को चीट किया था. पलाश की एक लड़की के साथ चैट भी वायरल हुई थी. हालांकि, पलाश और स्मृति ने इसे लेकर अभी तक कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है. पलाश की कजिन ने पलाश का सपोर्ट किया था. पलाश की मां ने उनकी शादी को लेकर अपडेट दिया था.

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए पलाश की मां अमिता ने बताया कि जब स्मृति के पिता की तबीयत खराब हुई तो पलाश ही पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि वो शादी पोस्टपोन करेंगे. वो स्मृति के पिता के बहुत करीब है. वो स्मृति से भी ज्यादा पलाश से करीब हैं. उन्होंने कहा था कि स्मृति और पलाश की शादी जल्द होगी.