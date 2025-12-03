हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या पलाश मुच्छल ने भी डिलीट कर दिया स्मृति मांधना की फोटो वीडियो? जाने सच

क्या पलाश मुच्छल ने भी डिलीट कर दिया स्मृति मांधना की फोटो वीडियो? जाने सच

Palash Muchhal-Smriti Mandhana: पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी टल गई है. वहीं रूमर्स हैं कि पलाश ने स्मृति की फोटो और वीडियो डिलीट कर दी हैं. यहां सच जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Dec 2025 11:18 AM (IST)
बॉलीवुड के म्यूजकि कंपोजर पलाश मुच्छल की 23 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वाइस प्रेसिडेंट स्मृति मंधाना संग शादी होने वाली थी. हालांकि स्मृति के पिता की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से ये शादी टल गई थी. इसके एक दिन बाद, होने वाले दूल्हे पलाश मुच्छल को भी मंधाना के होमटाउन सांगली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिर उन्हें आगे के इलाज और रेस्ट के लिए मुंबई ले जाया गया था.इसके बाद स्मृति मंधाना के मैनेजर ने शादी पोस्टपोन्ड होने की बात कंफर्म की थी और बताया था कि स्वास्थ्य संबंधी इन समस्याओं के कारण परिवारों ने शादी को पोस्टपोन्ड करने का फैसला किया है.  

इसके बाद मंधाना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी पोस्ट हटा दी थीं. हालांकि, पलाश के साथ कुछ अन्य तस्वीरें अभी भी उनके सोशल मीडिया पेजों पर मौजूद हैं. वहीं स्मृति  के पिता श्रीनिवास और पलाश दोनों को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे ठीक हो रहे हैं. हालांकि, परिवारों ने स्मृति और पलाश की शादी की नई तारीख अभी तक अनाउंस नहीं की है. इन सबके बीच रूमर्स हैं कि पलाश ने भी स्मृति संग अपनी फोटो डिलीट कर दी है. लेकिन सच क्या है चलिए यहां जानते हैं.

क्या पलाश ने डिलीट कर दी स्मृति की फोटो-वीडियो? 
बता दें कि पलाश ने बुधवार तक, स्मृति मंधाना को प्रपोज़ करते हुए अपना वीडियो नहीं हटाया है. यह प्रपोज़ नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था, जहां भारतीय महिला टीम ने 2025 महिला विश्व कप जीता था. पलाश ने यह प्रपोज़ल वीडियो 21 नवंबर को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था. वहीं पलाश के इंस्टा पर स्मृति संग उनकी फोटोज अभी भी हैं. 

 

 
 
 
 
 
पलाश-स्मृति की नई वेडिंग डेट रूमर्स पर भाई ने क्या कहा? 
वहीं मंगलवार को सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि दोनों अब 7 दिसंबर को शादी करेंगे, हालांकि, स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने इन खबरों का खंडन किया है. हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, श्रवण ने इन अफवाहों का सीधा जवाब दिया. उन्होंने 7 दिसंबर की खबरों को खारिज करते हुए कहा, "मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. फ़िलहाल, यह (शादी) अभी भी टल गई है." उन्होंने यह भी साफ़ किया कि अभी कोई नई तारीख तय नहीं हुई है.

पलाश की मां ने क्या कहा था?
इस बीच, पलाश की मां अमिता मुच्छल ने पहले बताया था कि दोनों परिवार अभी भी इस शादी के टलने के कारण इमोशनल  सदमे से उबर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पलाश अपनी दुल्हन को घर लाने का सपना देख रहा था और उन्होंने एक स्पेशल वेलकम की प्लानिंग भी की थी. दिल टूटने के बावजूद, उन्होंने आशा जताई कि, "सब ठीक हो जाएगा, शादी बहुत जल्दी होगी."

 

Published at : 03 Dec 2025 11:17 AM (IST)
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विश्व
क्रिकेट
