हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क

पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क

Pakistan Richest Actor: पाकिस्तानी एक्टर अपनी शानदार एक्टिंग के लिए फेमस हैं मगर कमाई के मामले में वो बॉलीवुड से आज भी पीछे हैं. आपको बताते हैं कौन पाकिस्तान के सबसे अमीर एक्टर हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 07 Oct 2025 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तानी एक्टर अपनी एक्टिंग के साथ लुक्स के लिए पहचाने जाते हैं. पाकिस्तानी फिल्मों से ज्यादा शोज को बहुत पसंद किया जाता है. पाकिस्तान के साथ इंडिया में भी इन शोज को पसंद किया जाता है. पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बारे में लोग बहुत जानना चाहता हैं. वहां के एक सबसे अमीर एक्टर हैं. जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हुमायूं सईद हैं. हुमायूं सईद पाकिस्तान के सबसे अमीर एक्टर हैं. उनकी नेटवर्थ अच्छी खासी है. मगर वो बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के आगे फेल हैं कमाई के मामले हैं.

हुमायूं सईद को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनियाभर में पसंद किया जाता है.उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 90 के दशक से की थी. उन्होंने काफिर, उड़ान जैसे कई शोज में काम किया है. उन्हें अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए कई अवॉर्ड भी मिल चुके हैं. हुमायूं को पाकिस्तान का शाहरुख खान भी कहा जाता है.

इतनी है नेटवर्थ
हुमायूं ने अपने करियर की शुरुआत पाकिस्तानी शोज से की थी. उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था. उनकी डेब्यू फिल्म इंतेहा थी. इस फिल्म के लिए हुमायूं को कई अवॉर्ड भी मिले थे. बॉलीवुड शादी की रिपोर्ट के मुताबिक हुमायूं एक फिल्म के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपया लेते हैं. सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक हुमायूं की नेटवर्थ 435 करोड़ है. वो पाकिस्तान के सबसे अमीर एक्टर हैं. उनके बाद फवाद खान, माहिरा खान जैस सितारे हैं.

बॉलीवुड के शाहरुख के आगे हैं फेल
हुमायूं सईद की नेटवर्थ 435 करोड़ है मगर ये बॉलीवुड के किंगर खान के आगे बहुत कम है. शाहरुख खान की नेटवर्थ अगर सुन लेंगे तो दंग रह जाएंगे. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक शाहरुख खान की नेटवर्थ 12,490 करोड़ है. शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर हैं. इनके आगे कमाई के मामले में हर कोई फेल है.

Published at : 07 Oct 2025 01:36 PM (IST)
Tags :
Net Worth Shah Rukh Khan Humayun Saeed Pakistan Richest Actor
Embed widget