2025 में इन एक्ट्रेसेस ने दी है प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज, किसी ने स्वीटरजलैंड से दिया सरप्राइज तो किसी ने शेयर की खास फोटो

2025 में इन एक्ट्रेसेस ने दी है प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज, किसी ने स्वीटरजलैंड से दिया सरप्राइज तो किसी ने शेयर की खास फोटो

Actress Pregnancy News: 2025 में कई मशहूर एक्ट्रेसेस जैसे परिणीति चोपड़ा और भारती सिंह ने अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Actress Pregnancy News: 2025 में कई मशहूर एक्ट्रेसेस जैसे परिणीति चोपड़ा और भारती सिंह ने अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी शेयर कर फैंस को सरप्राइज दिया है.

2025 में बॉलीवुड से लेकर टीवी तक कई मशहूर एक्ट्रेसेस जैसे परिणीति चोपड़ा और भारती सिंह ने अपनी प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज देकर फैंस को खुश कर दिया है. किसी ने स्वीटजरलैंड से बेबी बंप दिखाते हुए सरप्राइज दिया, तो किसी ने घर पर खास फोटोशूट करवाया. इन सेलिब्रिटीज की खुशियों से सोशल मीडिया पर खुशी का माहौल बन गया है.

भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक, 2025 में कई पॉपुलर एक्ट्रेसेस मां बनने की खुशखबरी लेकर आई हैं. एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने 2025 में अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की.उन्होंने 25 अगस्त 2025 को इंस्टाग्राम पर एक प्यारी तस्वीर के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी.
भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक, 2025 में कई पॉपुलर एक्ट्रेसेस मां बनने की खुशखबरी लेकर आई हैं. एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने 2025 में अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की.उन्होंने 25 अगस्त 2025 को इंस्टाग्राम पर एक प्यारी तस्वीर के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी.
परिणीति ने 24 सितंबर 2023 को पति राघव चड्ढा से शादी की थी. दोनों की शादी उदयपुर में शाही अंदाज में हुई थी, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. अब कपल अपने पहले बच्चे के स्वागत की तैयारियों में खुशियों से भरा वक्त बिता रहा है.
परिणीति ने 24 सितंबर 2023 को पति राघव चड्ढा से शादी की थी. दोनों की शादी उदयपुर में शाही अंदाज में हुई थी, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. अब कपल अपने पहले बच्चे के स्वागत की तैयारियों में खुशियों से भरा वक्त बिता रहा है.
एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा ने खुशी-खुशी यह ऐलान किया है कि वे अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं.
एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा ने खुशी-खुशी यह ऐलान किया है कि वे अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं.
इस कपल ने 9 जुलाई 2025 को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए यह खुशखबरी शेयर की.उन्होंने अपनी खुशखबरी को सिर्फ एक शब्द में व्यक्त किया — “Elated ” यानी बेहद खुश.
इस कपल ने 9 जुलाई 2025 को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए यह खुशखबरी शेयर की.उन्होंने अपनी खुशखबरी को सिर्फ एक शब्द में व्यक्त किया — "Elated " यानी बेहद खुश.
कत्रिना कैफ और विक्की कौशल की शादी 9 दिसंबर 2021 को हुई थी, और उनकी प्रेग्नेंसी की ऑफिशल अनाउंसमेंट 23 सितंबर 2025 को की गई.
कत्रिना कैफ और विक्की कौशल की शादी 9 दिसंबर 2021 को हुई थी, और उनकी प्रेग्नेंसी की ऑफिशल अनाउंसमेंट 23 सितंबर 2025 को की गई.
कपल ने यह खुशखबरी इंस्टाग्राम पर शेयर की और एक पोलरॉइड तस्वीर पोस्ट की जिसमें कैटरीना अपने बेबी बंप के साथ नजर आ रही थीं.अब कपल अपने पहले बच्चे के स्वागत की तैयारियों में पूरी तरह से खुशियों के पल बिता रहा है.
कपल ने यह खुशखबरी इंस्टाग्राम पर शेयर की और एक पोलरॉइड तस्वीर पोस्ट की जिसमें कैटरीना अपने बेबी बंप के साथ नजर आ रही थीं.अब कपल अपने पहले बच्चे के स्वागत की तैयारियों में पूरी तरह से खुशियों के पल बिता रहा है.
भारती सिंह ने हर्ष से 2017 में एक हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी. उन्होंने 3 अप्रैल 2022 को अपने बेटे लक्ष्य (जिसे गोला भी कहा जाता है) को जन्म दिया.
भारती सिंह ने हर्ष से 2017 में एक हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी. उन्होंने 3 अप्रैल 2022 को अपने बेटे लक्ष्य (जिसे गोला भी कहा जाता है) को जन्म दिया.
अब वे दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने यह खुशखबरी स्विट्जरलैंड से अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेयर की. अब कपल अपने पहले बच्चे के स्वागत की तैयारियों में पूरी तरह से खुशियों के पल बिता रहा है.
अब वे दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने यह खुशखबरी स्विट्जरलैंड से अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेयर की. अब कपल अपने पहले बच्चे के स्वागत की तैयारियों में पूरी तरह से खुशियों के पल बिता रहा है.
भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा ने मई 2022 में यश कुमार से शादी की थी और शादी के 1 साल बाद उन्होंने अपने पहले बच्चे, बेटे शिवाय को जन्म दिया था.
भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा ने मई 2022 में यश कुमार से शादी की थी और शादी के 1 साल बाद उन्होंने अपने पहले बच्चे, बेटे शिवाय को जन्म दिया था.
अब वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं और यह खुशखबरी उन्होंने नवरात्रि के मौके पर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए 22 सितंबर 2025 को शेयर की.
अब वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं और यह खुशखबरी उन्होंने नवरात्रि के मौके पर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए 22 सितंबर 2025 को शेयर की.
Published at : 07 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Embed widget