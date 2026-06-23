शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' को शानदार रिव्यूज मिले और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा भी फिल्म को मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

5वें दिन ऐसा कर रही फिल्म कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, पांचवें दिन फिल्म शाम 5 बजे 2.80 करोड़ की कमाई की.

फिल्म को पांच हजार शोज मिले

फिल्म को 17 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म ने ग्रॉस 65.03 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं नेट 54.25 करोड़ की कमाई की.

डेज बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी पहला दिन 13.50 करोड़ 21 दूसरा दिन 16.25 करोड़ 26 तीसरा दिन 17.75 करोड़ 29 चौथा दिन 6.75 करोड़ 16 पांचवा दिन (लाइव) 2.80 करोड़ (5 बजे तक) 17 टोटल 57.05

बता दें कि फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. पांचवें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

ये भी पढ़ें- एक्टिंग छोड़ फूड ब्लॉगर बन गई हैं नेहा शर्मा? 'क्रूक एक्ट्रेस ने रूमर्स पर यूं किया रिएक्ट

फिल्म सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं ओवरसीज भी धमाका कर रही है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 20.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने 85.78 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. तीनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म को सोशल मीडिया पर भी शानदार रिव्यूज मिल रहे हैं. फिल्म को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है. तरुण जैन और लव रंजन ने फिल्म को लिखा है. दिनेश विजान, लव रंजन और अंकुर गर्ग ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है.

'कॉकटेल 2' का पहला पार्ट

ये फिल्म 2012 में आई रोमांस कॉमेडी 'कॉकटेल' का पहला पार्ट है. इस फिल्म में सैफ अली खान, डायना पेंटी, दीपिका पादुकोण, डिंपल कपाड़िया, बोमन ईरानी, रणदीप हुड्डा जैसे स्टार्स थे. पहले पार्ट को भी काफी पसंद किया गया था. फिल्म हिट हुई थी. सैफ, दीपिका और डायना की केमिस्ट्री छा गई थी.

ये भी पढ़ें- जब अमिताभ बच्चन-शाहरुख खान पर भारी पड़े नए-नए ऋतिक रोशन, फिल्म ने कमाया था 620% का तगड़ा मुनाफा