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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?

Box Office: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?

'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. छोटे बजट की इस फिल्म ने एक के बाद एक रिकॉर्ड बना लिए हैं. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 23 Jun 2026 03:09 PM (IST)
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मराठी फिल्मों को फैंस इन दिनों खूब प्यार दे रहे हैं. फिल्म 'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमा रही है. फिल्म की कहानी को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. फिल्म को प्रवीण तरडे ने बनाया है. आइए जानते हैं फिल्म ने अभी तक कितना कमा लिया है.

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'देऊळ बंद 2' का 33वें दिन का कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 33वें दिन यानी सोमवार को ग्रॉस 20 लाख और नेट 18 लाख की कमाई कर ली है. फिल्म को 362 शोज मिले. साथ ही फिल्म को 14 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. इसी के साथ फिल्म ने टोटल 72.24 करोड़ की कमाई कर ली है.  

100 करोड़ क्लब में एंट्री से इतना दूर

ये फिल्म 10 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म ने ग्रॉस 84.76 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म को अगर 100 करोड़ क्लब में एंट्री करनी है तो अभी 15.24 करोड़ और कमाने होंगे. देखना होगा कि क्या फिल्म 15 करोड़ की कमाई करके 100 करोड़ का आंकड़ा छू पाती है या नहीं.

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'देऊळ बंद 2' का वीक वाइज कलेक्शन
फिल्म ने 2.45 करोड़ का कलेकशन किया था. दूसरे दिन फिल्म ने 2.55  करोड़ कमाए थे. पहले हफ्ते में फिल्म को 30.20 करोड़ का बिजनेस मिला. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 22.40 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 11.15 करोड़ कमाए. चौथे हफ्ते में ये कलेक्शन 6.22 करोड़ हो गया. 30वें दिन फिल्म ने 25 लाख, 31वें दिन 96 लाख, 32वें दिन 88 लाख और 33वें दिन 18 लाख का कलेक्शन किया.

'राजा शिवाजी' को पछाड़ा

बता दें कि 'देऊळ बंद 2' तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म है. 'देऊळ बंद 2' ने 'राजा शिवाजी' के मराठी वर्जन को पछाड़ दिया था. राजा शिवाजी हिंदी और मराठी में रिलीज हुई थी. फिल्म ने मराठी में 70.98 करोड़ कमाए थे. वहीं देऊळ बंद 2 72.24 करोड़ कमा चुकी है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 23 Jun 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Box Office Deool Band 2
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