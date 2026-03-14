अनिल कपूर बॉलीवुड के उन शानदार एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने अपने करियर में अलग-अलग तरह के रोल कर दर्शको के दिलों में जगह बनाई है. उनकी दमदार एक्टिंग के लोग फैन हैं वे हर किरदार में ढलना जानते हैं. फिलहाल अनिल कपूर हाल ही में ओटीटी पर रिलीज सूबेदार में अपनी दमदार किरदार से छाए हुए हैं. इन सबके बीच एक्टर ने हाल ही में खुलासा किया कि वे अपनी 17-18 साल पहले आई एक फिल्म से अब भी कमाई कर रहे हैं.

सालों बाद भी अपनी एक फिल्म से कमाई कर रहे अनिल कपूर

दरअसल 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2026' के दौरान 69 साल के अनिल कपूर ने खुलासा किया कि उन्हें 2008 में ऑस्कर जीतने वाली फ़िल्म 'स्लमडॉग मिलियनेयर' में अपने रोल के लिए अब भी रॉयल्टी मिल रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्हें 3,000 पाउंड का पेमेंट मिला है और इस फिल्म से उनकी कुल कमाई लगभग आधा मिलियन पाउंड तक पहुंच जाएगी.

उन्होंने कहा, "मुझे यह बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए. यह मेरे लिए बहुत ही इमोशनल पल है. इस बात को डेढ़ दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है, और कल ही मुझे एक बार फिर 'स्लमडॉग मिलियनेयर' के लिए पेमेंट मिला है." उन्होंने आगे बताया कि उन्हें कितनी रकम मिली, और कहा, “कल, यह 3,000 पाउंड (साढ़े तीन लाख रुपये) थी. मैं अपने सारे टैक्स चुकाता हूं, इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि मुझे लगभग आधा मिलियन पाउंड (लगभग 6 करोड़ रुपये) मिलने वाले हैं. तो, मैं एक करोड़पति हूं. मैंने इसके लिए मांगा नहीं था. उन्होंने खुद ही दिए.”

क्यों की थी 'स्लमडॉग मिलियनेयर'?

दिग्गज अभिनेता ने आगे डैनी बॉयल की फ़िल्म में शामिल होने के पीछे की अपनी वजह बताई उन्होंने कहा, “मैंने वह फ़िल्म खुद को कुछ सिखाने के लिए की थी मैं सीखना चाहता हूं, और इसी तरह मैं आज भी रेलिवेंट बना हुआ हूं.” उन्होंने आगे बताया, “उन्होंने कहा कि वे मेरी फ़ीस नहीं दे सकते. मैंने कहा, ‘क्या मैंने पैसे मांगे थे?’ मैंने कहा, ‘मैं यह मुफ़्त में करूंगा. यह उन्होंने खुद ही किया है.”

स्लमडॉग मिलियनेयर के बारे में

डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित फ़िल्म स्लमडॉग मिलियनेयर ने देव पटेल और फ़्रीडा पिंटो को दुनिया के सामने पेश किया, जिन्होंने अपने अभिनय के लिए काफ़ी तारीफ़ बटोरी थीं. फ़िल्म की कास्ट में इरफ़ान ख़ान, अनिल कपूर, रुबीना अली, आयुष खेडेकर, तनाय छेडा, अज़हरुद्दीन इस्माइल, तन्वी लोंकर, मधुर मित्तल, सौरभ शुक्ला और महेश मांजरेकर भी शामिल थे. विकास स्वरूप के नॉवेल ‘Q & A’ पर बेस्ड इस फ़िल्म में अनिल कपूर ने गेम शो के होस्ट प्रेम कुमार का किरदार निभाया था.

स्लमडॉग मिलियनेयर ने जीते थे 8 एकेडमी अवॉर्ड्स

2009 में, इस फ़िल्म को 10 एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था और इसने आठ अवॉर्ड जीते, जिनमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीनप्ले, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट सिनेमैटोग्राफ़ी और बेस्ट फ़िल्म एडिटिंग शामिल हैं.