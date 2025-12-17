एक्सप्लोरर
Oscars 2026: जाह्नवी कपूर-ईशान खट्टर की फिल्म होमबाउंड ऑस्कर 2026 में हुईं शॉर्टलिस्ट, टॉप 15 में बनाई जगह
ऑस्कर 2026 के लिए इंडियन फिल्म होमबाउंड का चयन हो गया है. फिल्म का 98वें ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई है.
ऑस्कर 2026 में होमबाउंड हुईं शॉर्टलिस्ट, टॉप 15 में बनाई जगह
