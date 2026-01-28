Border 2 Box Office Day 5: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बनती जा रही है, और वीकेंड के बाद भी यह अच्छा परफॉर्म कर रही है. पहले मंगलवार को धमाकेदार कलेक्शन करने के बाद, ये फिल्म एक और मजबूत दिन की ओर बढ़ रही है, क्योंकि बुधवार, यानी छठे दिन की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट से पता चलता है कि 2 लाख से ज़्यादा टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं. चलिएआपको बताते हैं कि बुधवार के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में

'बॉर्डर 2' की पांच दिनों की कितनी रही कमाई?

'बॉर्डर 2' को 30 करोड़ से खाता खोला था.

दूसरे दिन फिल्म ने 21.67 फीसदी की तेजी दिखाई और 36.5 करोड़ कमा लिए.

तीसरे दिन फिल्म ने 49.32 फीसदी का उछाल दिखाया और 54.5 करोड़ का कलेक्शन किया.

चौथा दिन और भी शानदार रहा और इस फिल्म ने 8.26 करोड़ के कलेक्शन के साथ 59 करोड़ कमाए और अपने सिंगल डे का सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड भी बनाया.

इसके बाद पांचवें दिन फिल्म की कमाई में 66.10 फीसदी की गिरावट देखी गई और इसका कलेक्शन 20 करोड़ रुपये रहा.

'बॉर्डर 2' के छठे दिन की एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

वहीं फिल्म की छठे दिन की एडवांस बुकिंग अच्छी हुई है इसके 2.15 लाख टिकटों की प्री सेल हो चुकी है जिससे इसने छठे दिन की एडवांस बुकिंग से ही 4.65 करोड़ कमा लिए हैं. इसे देखते हुए इसके कलेक्शन में रात तक काफी उछाल आने की उम्मीद है. कोईमोई के प्रीडिक्शन के मुताबिक फिल्म पहले बुधवार को 15-17 करोड़ कमा सकती है.

'बॉर्डर 2' का छठे दिन का कलेक्शन (Border 2 Box Office Day 6)

ट्रेड आंकड़ें देने वाली वेबसाइट सैकनिल्क (Sacnilk) के मुताबिक बुधवार को फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी दिख रही है. दोपहर 1 बजे तक इस फिल्म ने 1.45 रुपये का कलेक्शन किया और इसी कमाई के साथ 'बॉर्डर 2' का इंडिया नेट कलेक्शन 201.45 करोड़ हो चुका है.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (छठा दिन) पहला दिन 30 करोड़ दूसरा दिन 36.5 करोड़ तीसरा दिन 54.5 करोड़ चौथा दिन 59 करोड़ पांचवा दिन 20 करोड़ छठा दिन 1.45 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े) टोटल कलेक्शन 201.45 करोड़

'बॉर्डर 2' फिल्म की छठे दिन की ऑक्यूपेंसी

बुधवार, 28 जनवरी, 2026 को मॉर्निंग शोज में बॉर्डर 2 की हिंदी ऑक्यूपेंसी 7.52% दर्ज की गई ये पांच दिनों के मुकाबले अब तक की सबसे कम ऑक्यूपेंसी है.

'बॉर्डर 2' का ब्लॉकबस्टर स्टेटस हुआ पक्का

तरन आदर्श ने एक्स पर लिखा है- यह फिल्म टियर-2 और टियर-3 सेंटर्स में अपनी ज़बरदस्त कमाई जारी रखे हुए है, यहां फुटफॉल बहुत स्ट्रॉंग हैं और वर्ड-ऑफ-माउथ शानदार है. मौजूदा ट्रेंड्स को देखते हुए Border2 की कमाई जल्द तो नहीं थमने वाली है.

'बॉर्डर 2' स्टार कास्ट

आपको बता दें कि 'बॉर्डर 2' 1997 की ब्लॉकबस्टर बॉर्डर की सीक्वल है और इसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने दमदार रोल प्ले कर दर्शकों का दिल जीत लिया है.

*ये आंकड़ें फाइनल नहीं हैं. कलेक्शन के फाइनल आंकड़ें रात 10 बजे तक आएंगे. स्टोरी लगातार अपडेट हो रही है)

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बॉलीवुड हंगामा, सैकनिक और अलग-अलग सोर्स से लिए गए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं.)