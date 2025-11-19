252 करोड़ के ड्रग्स केस में ओरी को समन, मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया

सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएसर ओरी को मुंबई पुलिस ने समन भेजा है. 252 करोड़ के ड्रग्स मामले में एंटी नारकोटिक्स सेल ने ओरी को समन जारी किया है. पुलिस ने ओरी को कल (20 नवंबर 2025 को) 10 बजे एंटी नारकोटिक्स सेल के घाटकोपर यूनिट में पेश होने को कहा गया है.

बता दें कि 252 करोड़ के ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि वो देश और विदेश में ड्रग्स पार्टी का आयोजन करता है और उन पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई भी करता है.

ड्रग्स केस में सामने आए थे इन हस्तियों के नाम

आरोपी ने दावा किया था कि उसने पहले नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और उसके भाई सिद्धार्थ कपूर, जीशान सिद्दीकी, ओरी उर्फ ओरहान, अब्बास मस्तान, लोका तथा अन्य कई व्यक्तियों के साथ देश और विदेश में ड्रग पार्टियों का आयोजन किया था. आरोपी ने ये भी माना था कि उसने खुद उन पार्टियों में शामिल होकर इन और अन्य लोगों को ड्रग्स की आपूर्ति की थी. अब पुलिस इन दावों की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में ओरी को समन भी जारी किया गया है.

बता दें कि ओरी एक पॉपुलर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं जिन्हें अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स के साथ एंजॉय करते देखा जाता है.

ड्रग्स केस में आया नाम तो नोरा फतेही ने दी थी सफाई

वहीं ड्रग्स केस में नाम घसीटे जाने पर नोरा फतेही ने सफाई दी थी. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लिखा था- 'आपकी जानकारी के लिए, मैं पार्टियों में नहीं जाती. मैं लगातार काम कर रही हूं. मेरी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं. मैं खुद के ऐसे लोगों से नहीं जोड़ती. अगर मैं छुट्टी लेती हूं, तो अपने दुबई वाले घर या फिर करीबी लोगों के साथ वक्त बिताना पसंद करती हूं. मुझे लग रहा कि मेरा नाम आसान टार्गेट है. लेकिन मैं ये सब फिर से नहीं होने दूंगी.'

'लोग मेरे नाम पर कीचड़ उछाल रहे...'

नोरा ने आगे लिखा था- 'लोगों ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, झूठ बोले थे लेकिन कुछ काम नहीं आया. जब लोग मेरे नाम पर कीचड़ उछाल रहे थे. मैं चुप रही थी. लेकिन अब मेरी फोटोज और नाम को ऐसे मामलों से दूर रखिए, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है. ये बहुत महंगा पड़ सकता है.'