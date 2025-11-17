OTT पर खूब देखी जा रही 'जॉली एलएलबी 3', लेकिन 2 साउथ फिल्मों ने बिगाड़ा खेल

ऑरमैक्स मीडिया ने उन टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है. जो इस हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई. हैरानी की बात ये है कि इस लिस्ट में बॉलीवुड की सिर्फ दो ही फिल्मे हैं. तो चलिए देखते हैं टॉप 5 में किस-किस का नाम शामिल है.

1. कांतारा चैप्टर 1 - ऑरमैक्स मीडिया ने जो लिस्ट जारी की है. उसमें साउथ फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ का दबदबा देखने को मिला. फिल्म ने 3.3 मिलियन व्यूज के साथ पहले नंबर पर अपनी जगह बनाई. इसमें ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग और फिल्म की दमदार कहानी ने लोगों का खूब दिल जीता. ये अजेमन प्राइम वीडियो पर उपल्बध है.





2. बारामुला – लिस्ट में 3.0 मिलियन व्यूज के साथ ‘बारामुला’ ने दूसरे नंबर पर जगह बनाई है. ये सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर है. जिसकी कहानी कश्मीर घाटी के बारामूला में घटित होती है. फिल्म में मानव कौल की जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिली. जो एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.





3. लौका चैप्टर 1 – लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी साउथ फिल्म ‘लौका चैप्टर 1’ का नाम रहा. इस फिल्म को ओटीटी पर खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म को 2.7 मिलियन व्यूज मिले हैं. ये फिल्म जियो हॉस्टार पर है.





4. जॉली एलएलबी 3 – अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह मिली है. इस फिल्म को 2.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. ये एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है. जिसमें दोनों स्टार्स की आपस में टक्कर देखने को मिली. फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.





5. द फैंटास्टिक फोर – हॉलीवुड फिल्म ‘द फैंटास्टिक फोर’ का नाम लिस्ट में पांचवें नंबर पर रहा. इसे 2.0 मिलियन व्यूज मिले हैं. . अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो आप इसे जियो हॉटस्टार पर घर बैठे ही देख सकते हैं.





