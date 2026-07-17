'ये चोरी से कम नहीं...', परेश रावल के 'ओएमजी 2' आइडिया वाले दावे पर भड़के मेकर्स

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ये चोरी से कम नहीं...', परेश रावल पर भड़के 'OMG 2' के मेकर्स, आइडिया के दावों को किया खारिज

'ये चोरी से कम नहीं...', परेश रावल पर भड़के 'OMG 2' के मेकर्स, आइडिया के दावों को किया खारिज

OMG 2: 'ओएमजी 2' के आइडिया को लेकर विवाद बढ़ गया है. परेश रावल के क्रेडिट वाले दावे पर अब फिल्म के प्रोड्यूसर अश्विन वर्दे और डायरेक्टर अमित राय ने पलटवार करते हुए उनके आरोपों को खारिज कर दिया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 17 Jul 2026 07:37 PM (IST)
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साल 2023 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'ओएमजी 2' को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. हाल ही में एक्टर परेश रावल ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि फिल्म की कहानी और आइडिया उनका था, लेकिन उन्हें इसका क्रेडिट नहीं दिया गया. अब इन आरोपों पर फिल्म के निर्देशक अमित राय और को-प्रोड्यूसर अश्विन वर्दे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. दोनों ने परेश रावल के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है. 

परेश रावल पर भड़के अमित राय
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए अमित राय ने कहा, 'वो किस आधार पर ये कह रहे हैं? सबसे पहले उन्हें इसका जवाब देना चाहिए. वो बस दावा कर रहे हैं. कहने के लिए तो वो कुछ भी कह सकते हैं. वो बड़े एक्टर हैं, मैं उनके पास जाकर ये नहीं पूछ सकता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं.' 

ये चोरी से कम नहीं...', परेश रावल पर भड़के 'OMG 2' के मेकर्स, आइडिया के दावों को किया खारिज

अमित ने फिल्म की तुलना एक बच्चे को पालने से करते हुए आगे कहा, 'जहां तक मुझे याद है, इस फिल्म का जनक भी मैं ही हूं, इसे बनाने वाला और आगे बढ़ाने वाला भी मैं ही हूं. इसका सबूत स्क्रीनराइटर एसोसिएशन का सर्टिफिकेट और वो स्टांप है जो स्क्रिप्ट देखने वाले अधिकारी लगाते हैं, उस पर मेरा नाम है.'

परेश रावल बहुत देर से जागे हैं...
अमित राय ने आगे कहा, 'ये परेश रावल की निजी राय हो सकती है और मुझे लगता है कि इसका जवाब उनके और प्रोडक्शन कंपनी के बीच या उनके और अक्षय सर के बीच होगा. मैंने फिल्म लिखी है और बनाई है. वो बहुत देर से जागे हैं.'

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अश्विन वर्दे ने क्या कहा?
फिल्म के को-प्रोड्यूसर अश्विन वर्दे ने परेश रावल के आरोपों को "झूठा" बताया है. उन्होंने बताया कि लेखक और निर्देशक अमित राय ने जब उन्हें ये कहानी सुनाई थी, तो उन्हें तुरंत लगा कि ये 'OMG' के फॉर्मेट जैसी ही है. तब अमित ने बताया था कि परेश रावल ने ही उनसे इस कहानी को 'OMG' के फॉर्मेट के करीब रखने को कहा था.

मेरे लिए ये किसी चोरी से कम नहीं था...
अश्विन वर्दे ने खुलासा किया कि 'OMG' के राइट्स अक्षय कुमार के पास हैं. जब अमित ने परेश से इस बारे में पूछा, तो परेश ने दावा किया कि इसके राइट्स उनके पास हैं. अश्विन ने कहा, 'तभी मुझे समझ आया कि परेश जी क्या करने की कोशिश कर रहे थे. वो किसी और की संपत्ति का इस्तेमाल करना चाहते थे, जो बहुत गलत है. मेरे लिए ये किसी चोरी से कम नहीं था.'

अजय देवगन और सलमान खान ने क्यों किया था मना?
परेश रावल ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अक्षय कुमार वाले रोल (भगवान के दूत) के लिए पहले अजय देवगन और सलमान खान से संपर्क किया था. इस पर अश्विन वर्दे ने कहा, 'उन कलाकारों ने फिल्म करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि ये OMG है और अक्षय कुमार की है. परेश किसी और की चीज में दखल क्यों दे रहे हैं. वो जाकर अक्षय से बात करें. स्क्रिप्ट अमित राय के नाम पर रजिस्टर्ड है और वही इसके इकलौते लेखक हैं.'

बिना योगदान के मिला प्रोड्यूसर क्रेडिट और पैसा...
अश्विन वर्दे ने ये भी बताया कि फिल्म में परेश रावल को पूरा सम्मान और उनका हिस्सा दिया गया था. उन्होंने कहा, 'ये बताना भी जरूरी है कि OMG 2 में परेश रावल को प्रोड्यूसर का क्रेडिट दिया गया था, जबकि फिल्म में उनका कुछ योगदान नहीं था. उन्होंने ये क्रेडिट अपनी पत्नी स्वरूप संपत और बिजनेस पार्टनर हेमल ठक्कर को देने का फैसला किया था. इसके अलावा, उन्हें इस फिल्म के लिए तय की गई रकम का भुगतान भी किया गया था, जिसे वो अपने इंटरव्यू में बताना भूल गए. किसी ने भी परेश रावल को धोखा देने की कोशिश नहीं की.' 

ये चोरी से कम नहीं...', परेश रावल पर भड़के 'OMG 2' के मेकर्स, आइडिया के दावों को किया खारिज

परेश रावल ने क्या कहा?
दरअसल, विवेक ललवानी को दिए इंटरव्यू के दौरान परेश रावल ने दावा किया है कि 'ओएमजी 2' असल में उस आइडिया पर आधारित थी जिसे उन्होंने डायरेक्टर अमित राय के साथ मिलकर तैयार किया था. लेकिन अक्षय कुमार के जुड़ने के बाद इसमें काफी बदलाव किए गए. परेश ने बताया कि उन्होंने 'रोड टू संगम' के डायरेक्टर अमित राय से कॉन्टेक्ट किया था, क्योंकि उन्हें उनका काम बहुत पसंद था. गौरतलब है कि पहली 'ओएमजी' में परेश रावल ने लीड रोल प्ले किया था, जबकि इसके सीक्वल में पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में थे. 

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Published at : 17 Jul 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Paresh Rawal OMG 2
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