रणवीर सिंह के सपोर्ट में आए इम्तियाज अली! बोले- 'वह बहुत अच्छा एक्टर है...'

Imtiyaz Ali On Ranveer Singh: बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर सुर्खियों में हैं. बंटवारे के बैकग्राउंड पर बेस्ड ये एक लव स्टोरी है. इस फिल्म की रिलीज से पहले इम्तियाज ने ABP न्यूज के खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी फिल्म के अलावा उन्होंने अभिनेता रणवीर सिंह के बैन पर भी बात की और उन्हें शानदार एक्टर बताया.

रणवीर के बैन पर क्या बोले इम्तियाज अली?

गौरतलब है कि रणवीर सिंह को फिल्म 'डॉन 3' छोड़ने के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने बैन कर दिया था. इस मुद्दे पर इम्तियाज अली ने कहा, 'ईश्वर करें किसी भी कलाकार के जीवन में ऐसा दिन कभी न आए. वह एक बेहद शानदार और बेहतरीन एक्टर हैं. मैं इस केस के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी यही उम्मीद है कि यह पूरा मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए.' हालांकि आपको बता दें कि बुधवार दोपहर को ही एफडब्ल्यूआईसीई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणवीर पर लगे बैन को हटा लिया है.

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जानिए क्या है पूरा मामला?

रणवीर सिंह, फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनने वाली डॉन 3 में काम करने वाले थे. उनकी कास्टिंग बहुत पहले हो चुकी थी. लेकिन, धुरंधर की सक्सेस के बीच अचानक से उन्होंने इस फिल्म से खुद को दूर कर लिया था. फरहान ने बताया कि उनके इस कदम से उनके प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट को 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. मामला FWICE के पास पहुंचा और उन पर नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव के तहत बैन लगा दिया गया.

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रणवीर ने भेजा लीगल नोटिस तो ढीले पड़े तेवर

मंगलवार को खबर आई थी कि रणवीर सिंह ने इस मामले में कानूनी कदम उठाते हुए बैन का विरोध किया था और एफडब्ल्यूआईसीई को लीगल नोटिस भेजा था. इसकी पुष्टि FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने भी की थी. लेकिन, बुधवार को FWICE के तेवर ढीले पड़ गए और उसने अभिनेता पर बैन हटाते हुए उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है. साथ ही एफडब्ल्यूआईसीई ने 'धुरंधर' के एक्टर की तारीफ भी की थी.