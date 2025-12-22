'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना ने अपनी जीत और बर्थडे को एक साथ सेलिब्रेट किया. उन्होंने 12 दिसंबर को मुबंई में शानदार पार्टी रखी थी. पार्टी में शो के ज्यादातर कंटेस्टेंट्स मौजूद थे, लेकिन शो की रनर-अप फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल इस पार्टी में शरीक नहीं हुई थीं. फैंस के लिए ये बड़ा सवाल था कि आखिर क्यों दोनों कंटेस्टेंट्स इस जश्न का हिस्सा नहीं बनीं. अब इस पार्टी के 10 दिन बीत जाने के बाद फरहाना ने अपनी गैरमौजूदगी की वजह बताई है.

हाल ही में फरहाना भट्ट ने कोरियोग्राफर-प्रोड्यूसर फराह खान के व्लॉग में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बताया. साथ ही, फरहाना ने ‘बिग बॉस 19’ में बिताए मजेदार और यादगार पलों को भी साझा किया.

गौरव खन्ना सक्सेस पार्टी में क्यों नहीं हुईं शामिल

शो के दौरान फराह खान ने फरहाना भट्ट से पूछा कि बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की जीत और बर्थडे बैश वाली सक्सेस पार्टी में वह क्यों शामिल नहीं हुईं? इस पर फरहाना जवाब देते हुए कहती हैं कि उन्हें अचानक फेस एलर्जी हो गई थी, इसलिए वह बाहर नहीं जा सकीं.

फराह ने की गौरव खन्ना की तारीफें

फरहाना की ये बात सुनते ही फराह मजे लेते हुए फिर कहती हैं.' ओके जीके से एलर्जी है, अब क्या करें?' इस पर फरहाना हंसते हुए रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्हें कोई एलर्जी नहीं है और पार्टी में हर कोई बहुत खुश था. हां मैं उसका हिस्सा नहीं पाई. फराह गौरव खन्ना की तारीफ करते हुए उन्हें रियल बंदा कहती हैं. वह फरहाना से कहती है कि वह सचमुच में बहुत अच्छा है. वह फेक बिल्कुल नहीं है.

View this post on Instagram A post shared by Farrhana Bhatt (@farrhana_bhatt)

तान्या मित्तल के रोल के भी खुली पोल

आगे बातचीत में फरहाना भट्ट ने अपनी को-कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के साथ अपने अनुभवों को भी शेयर किया. फरहाना ने बताया कि तान्या और वह शो में काफी क्लोज दोस्त बन गई थीं. उनके स्वभाव से वह बिल्कुल हैरानी नहीं हुईं. इस पर फराह खान कहती हैं कि तान्या एक बहुत स्मार्ट कंटेस्टेंट थीं और उन्होंने हमेशा समझदारी से हर स्थिति को संभाला.

फराह की ये बात सुनते ही फरहाना ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मैं सबको समझ जाती थी कि कौन क्यों क्या कर रहा है'. आगे फराह खान ने फरहाना को सलाह दी कि फिल्मों में कदम रखते समय और भी ज्यादा समझदारी की जरूरत होगीक्योंकि उन्होंने पहले ही कुछ फिल्में की हैं.