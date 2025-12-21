एक्ट्रेस नोरा फतेही का अंबोली के लिंक रोड के पास एक कार एक्सीडेंट हो गया था. कार एक्सीडेंट में एक्ट्रेस मामूली रूप से घायल हो गईं. पुलिस ने इस सिलसिले में विनय सकपाल नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार विनय ने ही कथित तौर पर कार को टक्कर मारी थी, जिसमें नोरा सवार थीं.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि संदेह है कि विनय शराब के नशे में था. नोरा सनबर्न संगीत समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रही थीं, तभी ये हादसा हुआ.

नोरा फतेही ने दिया हेल्थ अपडेट

नोरा फतेही ने अब एक्सीडेंट के बाद अपना हेल्थ अपडेट दिया है. एक्ट्रेस ने इंस्टा स्टोरी पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- हैलो. मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि मैं ठीक हूं. हां, मेरा आज सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ. शराब के नशे में एक शख्स ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी. इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था. इस हादसे में मैं कार में बुरी तरह हिल गई. मेरा सिर दरवाजे पर जाकर लगा था.'

View this post on Instagram A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)

आगे नोरा ने कहा, 'मैं जिंदा हूं और ठीक हूं. मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत चोट आई हैं. थोड़ी सूजन हो गई है. पर मैं ठीक हूं. मैं बहुत आभारी हूं. ये बहुत बुरा हो सकता था. मैं कहना चाहती हूं कि इसीलिए आपको शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. वैसे भी मुझे शराब से नफरत है.'

शराब से नोरा को है नफरत

इसके अलावा नोरा ने शराब को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, सच कहूं तो मुझे कभी भी शराब या ड्रग्स, गांजा जैसी कोई भी चीज पसंद नहीं है. जो आपको दिमागी तौर पर किसी दूसरी हालत में ले जाए. मैं इसे बढ़ावा नहीं देती. न ही मुझे ऐसी चीजों के आसपास रहना पसंद है. आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. ये 2025 है और मुझे इस बारे में बात करनी पड़ रही है.'