फिल्म धुरंधर का आइटम नबंर 'शरारत' काफी सुर्खियों में हैं. इस गाने में दो टीवी एक्ट्रेसेस आयशा खान और क्रिस्टल डीसूजा को लिया गया है. दोनों ही एक्ट्रेसेस ने अपनी स्टाइल और डांसिंग मूव्स से फैंस को दीवाना बना दिया है. अब इस गाने के कोरियोग्राफर ने गाने को लेकर रिएक्ट किया है. साथ ही उन्होंने बताया कि आखिर तमन्ना भाटिया को इस गाने के लिए क्यों नहीं लिया गया है.

तमन्ना भाटिया को शरारात गाने में क्यों नहीं किया कास्ट?

कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने इस पर रिएक्ट किया. फिल्मीज्ञान संग बातचीत में विजय ने कहा, 'मेरे माइंड में तमन्ना च्वॉइस थीं इस गाने के लिए. मैंने सजेस्ट किया था. लेकिन आदित्य सर हमेशा से क्लियर थे कि उन्हें कोई आइटम सॉन्ग टाइप नहीं चाहिए. वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी ऐसे हो जो स्टोरी से बाहर चला जाए. इसीलिए इस गाने में दो लड़कियां थीं, एक नहीं. वो नहीं चाहते थे कि पर्टिकुलर किसी एक शख्स को अटेंशन मिले. तो अगर ये तमन्ना या कोई और होती तो ये उनके बारे में होता और स्टोरी के बारे में नहीं. तो अगर आप स्टोरी से बाहर जाते हो तो गाना बिल्कुल कट टू कट है.'

मालूम हो कि विजय गांगुली टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुपाली गांगुली के भाई हैं. विजय ने कई पॉपुलर सॉन्ग्स को कोरियोग्राफ किया है. शरारत गाने को भी उन्होंने ही कोरिोयोग्राफ किया है.

तमन्ना भाटिया की बात करें तो उनके कई आइटम सॉन्ग्स वायरल रहे हैं. फिल्म स्त्री 2 में 'आज की रात' उनका नंबर वन सॉन्ग है. इसके अलावा वो 'हमशक्ल्स' के 'पिया के बाजार में', 'रेड 2' के 'नशा', 'जेलर' का 'कलावा', 'हिम्मतवाला' के 'टाकी-टाकी' जैसे गाने खूब पसंद किए. तमन्ना का डांस और अदाओं पर फैंस फिदा होते हैं.

फिल्म धुरंधर की बात करें तो इसे आदित्य धर ने बनाया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स हैं.