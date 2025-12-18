'नीतीश कुमार बिना शर्त माफी मांगे', हिजाब कंट्रोवर्सी पर बोले जावेद अख्तर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर जगह आलोचना हो रही है. हिजाब मामले ने अब तूल पकड़ ली है और इस पर कई सेलेब्स ने उनकी आलोचना की है.जायरा वसीम, राखी सावंत और सना खान के बाद जावेद अख्तर ने अपना गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते नीतीश कुमार को माफी मांगने के लिए कहा है.

भड़के जावेद अख्तर

जावेद अख्तर ने पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा-जो लोग मुझे थोड़ा-बहुत भी जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं पर्दे के पारंपरिक कॉन्सेप्ट के कितना खिलाफ हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी भी तरह से यह मान लूं कि श्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो किया है, वह सही है. मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। श्री नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए.

Every one who knows me even in the most cursory manner knows how much I am against the traditional concept of Parda but it doesn’t mean that by any stretch of imagination I can accept what Mr Nitish Kumar has done to a Muslim lady doctor . I condemn it in very strong words . Mr… — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 18, 2025

बता दें जावेद अख्तर से पहले बॉलीवुड के कई सेलेब्स अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं. जायरा वसीम ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया था. उन्होंने लिखा था- किसी महिला की गरिमा और शालीनता कोई चीज नहीं है जिससे खेला जाए, खासकर सार्वजनिक मंच पर. एक मुस्लिम महिला होने के नाते किसी दूसरी महिला का नकाब इतनी आसानी से खींचते देखना और वो भी मुस्कुराते हुए बहुत गुस्सा दिलाने वाला था. सत्ता किसी की सीमाएं तोड़ने की इजाजत नहीं देती. नीतीश कुमार को उस महिला से माफी मांगनी चाहिए.