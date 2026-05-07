शिफॉन- जॉर्जेट साड़ी और सोजनी शॉल, नीता अंबानी ने अपने रॉयल अंदाज से ढाया कहर, तस्वीरें वायरल

नीता अंबानी अपने स्टाइलिश और एलिगेंट लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनका वेनिस बिएनाले में इंडिया पवेलियन की वापसी के दौरान बेहद सुंदर रूप देखने को मिला. इसके लिए नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ने सांस्कृतिक मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ साझेदारी की है. ऑफिशियली ये इवेंट 9 मई से शुरू होगा, लेकिन इंडियन पवेलिन की वापसी के लिए पूरा अंबानी परिवार इवेंट में पहुंचा. इस दौरान नीता अंबानी ने अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

नीता अंबानी पर टिकी नजरें

जब नीता अंबानी वेनिस बिएनाले में साड़ी पहनकर शामिल हुईं, तो एक बार फिर सभी की नजरें उन्हीं पर टिक गईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

नीता अंबानी ने डिजाइनर अनामिका खन्ना की सॉफ्ट शिफॉन- जॉर्जेट साड़ी पहनी, जिसमें ब्लश पिंक और लाइट ब्लू टोन का स्टनिंग कॉम्बो दिखने को मिला. इसे उन्होंने नीट एंड क्लीन प्लीट्स और पल्लू के साथ ट्रेडिशनली ड्रेप किया.

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बनारसी मोटिफ्स से सजा लेस ब्लाउज

अपनी डिजाइनर साड़ी को नीता ने लेस ब्लाउज के साथ पेयर किया, जो लुक को मॉडर्न टच देता है. इस फुल स्लीव्स ब्लाउज को जैकेट स्टाइल बनाया गया, जस पर फ्लोरल डिटेलिंग की गई है. इनके बीच में पिंक सेक्विन सितारों से शाइन एड की, तो येलो, ग्रीन और पर्पल के सॉफ्ट शेड से फ्लोरल मोटिफ बनाकर कुछ- कुछ दूरी पर कंट्रास्ट एड किया है.

ओढ़ा हाथ से बुना कश्मीरी सोजनी शॉल

नीता ने रॉयल साड़ी लुक को स्वदेश के हाथ से बुने बुटीदार सोजनी शॉल के साथ स्टाइल किया. जिसका लाइट ब्लू कलर साड़ी के बॉर्डर से मेल खा रहा है. नीता ने इस लुक को भी बेहद स्टनिंग जूलरी के साथ स्टाइल किया.

नीता अंबानी का लुक वायरल

उन्होंने Wallace Chan के डिजाइनर स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने, जिन्हें रोजवुड से तैयार किया गया. मिनिमल मेकअप और खुले बालों ने उनके लुक को और भी खूबसूरत बना दिया. नीता अंबानी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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