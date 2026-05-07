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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीMatka King Season 2: 'मटका किंग' सीजन 2 का ऐलान, प्राइम वीडियो ने रिलीज किया Vijay Varma का नया पोस्टर

Matka King Season 2: 'मटका किंग' सीजन 2 का ऐलान, प्राइम वीडियो ने रिलीज किया Vijay Varma का नया पोस्टर

प्राइम वीडियो ने अपनी ओरिजिनल सीरीज मटका किंग के सीजन 2 का ऐलान कर दिया है. साथ ही आज विजय वर्मा का नया पोस्टर भी आ गया है,

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 May 2026 01:52 PM (IST)
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प्राइम वीडियो ने अपनी ओरिजिनल सीरीज मटका किंग सीजन 2 की अनाउंसमेंट कर दी है. विजय वर्मा स्टारर ये रिलीज पिछले कुछ दिनों से ओटीटी पर नंबर है और कई देशों में ट्रेंड भी कर रही है. ओटीटी पर मिले इस रिकॉर्ड व्यूज़ के बाद प्राइम वीडियो ने आज सीजन 2 का ऐलान किया है. इसके साथ ही विजय वर्मा का नया पोस्टर भी रिलीज किया है जिसमें उनके कैरेक्टर बृज भाटी की झलक है और वो अपने पत्ते पर नंबर 2 शो कर रहा है.

 

 
 
 
 
 
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आपको बता दें कि 17 अप्रैल को 'मटका किंग' का सीजन 1 प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था. भारत समेत दुनिया भर के 240 देशों में इसे देखा जा रहा है.

मटका किंग सीजन वन को मिले रिकॉर्ड व्यूज़

रिलीज के बाद सिर्फ दो दिनों में ही यानि 17-19 अप्रैल के बीच इस सीरीज को 3.4 मिलियन व्यूवरशिप मिली. 

इसके बाद पहले हफ्ते में 'मटका किंग' को रिकॉर्ड 4.5 मिलिनय व्यूज़ मिले. ऑरमैक्स मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 20-26 अप्रैल के बीच सबसे ज्यादा इस सीरीज को देखा गया. इसके बाद 27 अप्रैल से 3 मई के बीच इस सीरीज को 2.5 मिलियन व्यूज़ मिले. 


Matka King Season 2: 'मटका किंग' सीजन 2 का ऐलान, प्राइम वीडियो ने रिलीज किया Vijay Varma का नया पोस्टर

मटका किंग की कहानी

सीरीज में अभिनेता विजय वर्मा सट्टा की दुनिया के बादशाह 'बृज भाटी' के किरदार में नजर आए, जो ताकत और पैसे की चाह में धीरे-धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गहराई तक उतरता चला जाता है. उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया.

सीरीज की कहानी एक कपास व्यापारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गैरकानूनी 'मटका' जुए का खेल शुरू करता है. शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा कारोबार होता है, लेकिन धीरे-धीरे वह अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन जाता है और एक बड़ा अंडरवर्ल्ड साम्राज्य खड़ा कर लेता है.

मटका किंग स्टारकास्ट 

सीरीज में विजय वर्मा के अलावा कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव, भूपेंद्र जडावत और गुलशन ग्रोवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आए. 

इन कलाकारों ने अपने अभिनय से कहानी को और ज्यादा मजबूत बनाया. 

इसके अलावा भारत जाधव, गिरीश कुलकर्णी, जेमी लीवर, किशोर कदम, साइरस साहूकार, अर्पिता सेठिया, संभाजी तांगडे, इश्तियाक खान, संजीव जोतांगिया और सिमरन अश्विनी जैसे कलाकारों ने भी अपने किरदारों से सीरीज में जान डाल दी.

Published at : 07 May 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Matka King Matka King Season 2
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