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हिंदी न्यूज़बिजनेसनीता अंबानी ने बताया कैसे हुई थी पति मुकेश अंबानी से पहली मुलाकात, शेयर किया दिलचस्प किस्सा

नीता अंबानी ने बताया कैसे हुई थी पति मुकेश अंबानी से पहली मुलाकात, शेयर किया दिलचस्प किस्सा

Mukesh Ambani: नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की मुलाकात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से शुरू हुई थी. डांस के जरिए शुरू हुई यह कहानी धीरे-धीरे एक मजबूत रिश्ते में बदल गई.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 14 Apr 2026 08:26 PM (IST)
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  • नीता अंबानी का बचपन से नृत्य के प्रति समर्पण था।
  • एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में धीरूभाई अंबानी ने उन्हें देखा।
  • धीरूभाई अंबानी ने अपने बेटे मुकेश के लिए रिश्ता भेजा।
  • नृत्य ने नीता को उनके जीवनसाथी से मिलवाया।

Nita Ambani Story: भारत समेत पूरी दुनिया में अपने बिजनेस से पहचान बनाने वाले मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी की कहानी किसी फिल्म के प्लाट से कम नहीं है.

दोनों की पहली मुलाकात भी बेहद खास तरीके से हुई थी. एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से नीता अंबानी की पूरी जिंदगी बदल गई थी. आइए जानते हैं, आखिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई और कैसे यह मुलाकात धीरे-धीरे एक मजबूत रिश्ते में बदली?

बचपन से शुरू हुआ डांस का सफर

एक कार्यक्रम में नीता अंबानी ने खुद बताया है कि वह मुकेश अंबानी से कैसे मिलीं. वह बताती हैं कि उनकी जिंदगी की कई खूबसूरत यादें उनके बचपन से जुड़ी हुई है. वह याद करती हैं कि जब वह छोटी थी, तो उनकी मां उन्हें सांता क्रूज से माटुंगा तक डांस क्लास और प्रतियोगिताओं के लिए ट्रेन से लेकर जाती थी.

नीता अंबानी आगे बताती हैं कि उनकी मां घंटों बाहर बैठकर उनका इंतजार करती थी. जैसे-जैसे वह बड़ी होती गईं, उनका ये सफर और लंबा होता गया और वे चर्चगेट तक जाने लगी.

 
 
 
 
 
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यहीं से जुड़ी एक खास मुलाकात

नीता अंबानी बताती हैं कि, समय के साथ डांस से उनका लगाव और अधिक बढ़ता गया. इसी दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में धीरूभाई अंबानी ने उन्हें पहली बार देखा. उन्हें नीता का प्रदर्शन इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी के लिए रिश्ता भेजा. यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया.

डांस ने मिलाया जीवनसाथी

नीता अंबानी बताती हैं कि इसी वजह से करीब 42 साल पहले उनकी मुलाकात मुकेश अंबानी से हो पाई थी. उन्होंने बताया कि डांस ने उन्हें जीवनसाथी, सबसे अच्छे दोस्त और पति से मिलवाया.

उनका मानना हैं कि मंच सिर्फ परफॉर्म करना नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें खुद को समझने और पहचानने में भी मदद करता है. नीता बताती हैं कि आज  भी डांस उनकी मदद करता हैं और वे डांस के जरिए खुद को जानने के नए तरीके खोजती रहती हैं.  

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Business News Nita Ambani BUSINESS FAMILY LOVE STORY
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