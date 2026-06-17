सलमान खान की फ्लॉप फिल्में भी कैसे कमाती हैं 200 करोड़? निर्माता निखिल द्विवेदी ने किया खुलासा

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता हैं. हालांकि, कुछ सालों से 'राधे' और 'सिकंदर' जैसी फिल्में दर्शकों की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई. बॉक्स ऑफिस पर सिकंदर जैसी फिल्मों ने भी अपने बजट से कम कमाई की. इसी बीच अब निर्माता निखिल द्विवेदी ने हाल ही में उनकी फ्लॉप फिल्मों की कमाई को लेकर खुलकर बात की है.

पहले ही बिक जाती हैं सलमान की फिल्में

हाल ही में एंटरटेनमेंट लाइव से बातचीत में निखिल द्विवेदी ने सलमान खान के बारे में कहा, 'सलमान खान की फिल्म आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि वो आपको चांस देते हैं. उन्हें प्रोड्यूसर या रुपये पैसे की जरूरत नहीं हैं. उनकी फिल्में भी पहले ही बिक जाती हैं और जो एक ही पार्ट में बिकती है, उसके एडवांस पैसों से ही उनकी शूटिंग की पूरी कास्ट रिकवर हो जाती हैं.'

सलमान के क्राइटेरिया बहुत बड़े हैं

वहीं जब पूछा गया कि उनकी 200 करोड़ की फिल्म को भी लोग फ्लॉप बोलते हैं, तब निखिल ने कहा, 'उनके क्राइटेरिया इतने बड़े है कि ये हमेशा लोगों के बीच रहेगा. अगर फिल्मों का बिजनेस और रिकवरी 300 करोड़ से 500 करोड़ की होती है और जब वो 200 करोड़ होती है, तो लोग सोचते है कि ये 300 करोड़ कम है. इसीलिए लोग इसे फ्लॉप मानने लगते हैं. लेकिन बाद में जब ये पूरी लिस्ट सामने आएगी और जब स्टैटिस्टिक देखेंगे, तो पता चलेगा कि सलमान खान का ट्रेड अनबिलीवेबल है.'

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बंदर में बॉबी देओल की एक्टिंग की हुई तारीफ

बता दें कि निखिल द्विवेदी की फिल्म 'बंदर' 5 जून को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे अनुराग कश्यप ने निर्देशित किया है. इसमें बॉबी देओल के अंदाज और अभिनय को खूब पसंद किया गया और उनकी जमकर तारीफ हुई.

सलमान खान का वर्कफ्रंट

वहीं बात करें सलमान खान की, तो वो आने वाले समय में अपूर्व लाखिया की 'मातृभूमि' फिल्म में चित्रांगदा सिंह के साथ नजर आने वाले हैं. इसके बाद वो निर्देशक वामशी पैडीपल्ली की SVC63 में दिखाई देंगे, जिसकी शूटिंग चल रही है और इसमें सलमान के साथ नयनतारा लीड रोल में होंगी.

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