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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हीरो संग सोने के बाद मिलता था दो मिनट का रोल', जब कंगना रनौत ने बॉलीवुड को लेकर किया था खुलासा

'हीरो संग सोने के बाद मिलता था दो मिनट का रोल', जब कंगना रनौत ने बॉलीवुड को लेकर किया था खुलासा

कंगना रनौत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम और फेमिनिज्म को लेकर रिएक्ट किया था. कंगना ने बताया था कि उन्होंने इंडस्ट्री को फेमिनिज्म दिया.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मोनिका गुप्ता |  Updated at : 17 Jun 2026 03:00 PM (IST)
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एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं. बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर भी कंगना खुलकर बात करती हैं और हर छोटी-बड़ी खामियों को भी उजागर करती हैं. 2020 में जब जया बच्चन राज्यसभा में कहा था कि जिन लोगों को इंडस्ट्री ने नाम दिया वो ही उसे बदनाम कर रहे हैं. जया ने कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं. ये गलत है. 

बता दें कि बॉलीवुड की कथित आलोचना के बाद जया बच्चन ने अपना गुस्सा जाहिर किया था. उन्होंने इंडस्ट्री का सपोर्ट किया था. उनका कहना था कि कुछ लोगों की वजह से इंडस्ट्री की आलोचना होती है. 

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जब कंगना ने कहा- इंडस्ट्री को फेमिनिज्म मैंने सिखाया

जया के इस बयान पर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया था. कंगना ने लिखा था, 'कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें दो मिनट के रोल आइटम नम्बर्ज़ और एक रोमांटिक सीन मिलता था वो भी हीरो के साथ सोने के बाद. मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देश भक्ति नारीप्रधान फिल्मों से सजाई. ये मेरी अपनी थाली है. जया जी आपकी नहीं.'

कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आ रही हैं. इस फिल्म में नर्स के रोल में हैं. कंगना रनौत ने इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है. फिल्म को रिव्यूज तो अच्छे मिले. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है. फिल्म में गिरिजा ओक जैसे भी एक्टर्स नजर आए. 

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अब कंगना 'सर्कल' और 'क्वीन 2' जैसी फिल्मों में नजर आएंगी. क्वीन 2 की शूटिंग शुरू हो गई है. फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. वहीं 'सर्कल' हिंदी, तमिल और तेलुगू में आएगी.

Published at : 17 Jun 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Jaya Bachchan Kangna Ranuat
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