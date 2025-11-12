सिंगर निक जोनस प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं. उनके कॉन्सर्ट में उनकी पत्नी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और बेटी मालती मैरी भी अक्सर नजर आते हैं. निक फैमिली मैन हैं. वो अपनी फैमिली को पूरा टाइम देते हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की. निक की ये पोस्ट वायरल हो गई.

निक जोनस और मालती मैरी की फोटो वायरल

फोटो में निक जोनस मालती मैरी को गोद में लिए दिखे. मालती मैरी निक पर प्यार लुटाती दिखीं. मालती ने निक के चेहरे पर हाथ भी लगाया था. इस फोटो में मालती ब्लैक कलर की ड्रेस पहने नजर आई.साथ ही बालों में व्हाइट हेयरबैंड लगाया था. वहीं निक को व्हाइट सूट में देखा गया. निक और मालती की ये क्यूट फोटोज वायरल है.

फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- ए वेरी जोनस क्रिसमस मूवी के जश्न की शानदार रात. इसे बनाने में जो भी लोग शामिल थे सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद. आप इसे डिज्नी हॉटस्टार पर शुक्रवार से देख सकते हैं. इस पोस्ट पर प्रियंका ने कमेंट किया और कमेंट कर फायर और रेड हार्ट स्माइल इमोजी बनाया.

निक ने पोस्ट में अपकमिंग फिल्म A Very Jonas Christmas के इवेंट में दिखें. फोटोज में निक अपने भाईयों के साथ पोज देते दिखे. उन्होंने इस इवेंट को काफी एंजॉय किया.

बता दें कि निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने 2018 में शादी की थी. उनकी शादी राजस्थान में हुई थी. उनकी शादी ग्रैंड वेडिंग थी. उन्होंने हिंदू और क्रिश्चियन वेडिंग की थी. 2022 में प्रियंका ने सेरोगेसी के जरिए मालती मैरी का वेलकम किया. प्रियंका और निक अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं. प्रियंका भी अक्सर निक के साथ कोजी फोटोज शेयर करती रहती हैं. वो निक के साथ वेकेशन एंजॉय करने से लेकर इवेंट अटेंड करने तक साथ में जाते हैं. निक प्रियंका के साथ कभी-कभी इंडिया भी आते हैं.