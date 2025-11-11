हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEXCLUSIVE: धर्मेंद्र की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? एडवोकेट ने बताया– दो पत्नियां, 6 बच्चों में किसका कितना हक बनेगा

EXCLUSIVE: धर्मेंद्र की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? एडवोकेट ने बताया– दो पत्नियां, 6 बच्चों में किसका कितना हक बनेगा

धर्मेंद्र करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं. उन्होंने सालों साल मेहनत करके करोड़ों की नेटवर्थ बनाई है. आइए जानते हैं, धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में किस-किस का हक है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 11 Nov 2025 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में ही-मैन के नाम से जाना जाता है. धर्मेंद्र ने अपनी शानदार अदाकारी से इडंस्ट्री में नाम कमाया. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कमाई करती हैं. धर्मेंद्र आरामदायक जिंदगी जीते हैं. वो फार्महाउस में नेचर के बीच में रहते हैं. धर्मेंद्र तगड़ी नेटवर्थ है. आइए जानते हैं धर्मेंद्र की नेटवर्थ के बारे में. साथ ही जानते हैं उनकी प्रॉपर्टी में किसका हक ज्यादा है.

कितनी है धर्मेंद्र की नेटवर्थ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र की नेटवर्थ 400 से 450 करोड़ रुपये है. वो 89 साल की उम्र में भी फिल्मों में काम करते हैं. उनकी फिल्म इक्कीस इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है. फिल्मों के अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट से और बिजनेस इंवेस्टमेंट से कमाई करते हैं. इसके अलावा उनका मुंबई में एक आलीशान बंगला है. वहीं खंडाला और लोनावला में फार्महाउस भी हैं. उनके पास कई और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज भी हैं.

मशहूर रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं धर्मेंद्र

इसके अलावा वो एक मशहूर रेस्टोरेंट चेन Garam-Dharam चलाते हैं. उनके रेस्टोरेंट काफी फेमस हैं. कई शहरों में ये रेस्टोरेंट हैं. धर्मेंद्र के पास कई लग्जरी कार भी हैं. उनके पास मर्सिडीज बेंज एस-क्लास, लैंड रोवर रेंज रोवर जैसी कार हैं.

धर्मेंद्र के कितने बच्चे?
पर्सनल लाइफ में धर्मेंद्र ने दो शादियां की. उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और दूसरी पत्नी का नाम हेमा मालिनी हैं. दोनों पत्नियों से धर्मेंद्र को 6 बच्चे हैं. 

पहली पत्नी से धर्मेंद्र को 4 बच्चे हैं. इन चारों बच्चों के नाम हैं सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल. दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से धर्मेंद्र को 2 बेटियां हैं. बेटियों के नाम हैं ईशा देओल और अहाना देओल.


EXCLUSIVE: धर्मेंद्र की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? एडवोकेट ने बताया– दो पत्नियां, 6 बच्चों में किसका कितना हक बनेगा

धर्मेंद्र के 13 पोते-पोतियां हैं

सनी देओल- दो बेटे, करण देओल और राजवीर देओल.

बॉबी देओल- दो बेटे धर्म और आर्यमन देओल.

अजीता देओल-दो बेटियां.

विजेता देओल- एक बेटा और एक बेटी.

ईशा देओल- दो बेटियां- राध्या तख्तानी और मिराया तख्तानी.

आहाना देओल- डेरिन वोहरा (बेटा). जुड़वां बेटियां- अस्त्रिया वोहरा और आदिया वोहरा हैं.

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर धर्मेंद्र की संपत्ति का बंटवारा होता है तो उसका हकदार कौन होगा?


EXCLUSIVE: धर्मेंद्र की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? एडवोकेट ने बताया– दो पत्नियां, 6 बच्चों में किसका कितना हक बनेगा

कानून क्या कहता है संपत्ति बंटवारे को लेकर?

इस पर दिल्ली हाई कोर्ट के वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने एबीपी न्यूज को बताया कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले- रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2023 INSC 783) ने इस पूरे मामले को बहुत साफ कर दिया है.

क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

2023 के फैसले के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट (HMA) के तहत अमान्य मानी जाती है (जैसे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी, क्योंकि पहली पत्नी प्रकाश कौर जीवित हैं और तलाक नहीं हुआ है), तब भी उस शादी से हुए बच्चे कानून की नजर में वैध माने जाएंगे.

धारा 16 (1) के तहत ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति पर पूरा हक मिलेगा. हालांकि, ये हक सिर्फ माता-पिता की संपत्ति तक सीमित रहेगा- यानी पूरे संयुक्त परिवार या पैतृक संपत्ति पर सीधा अधिकार नहीं होगा.

तो क्या ईशा और आहना को हिस्सा मिलेगा?
एडवोकेट कमलेश कुमार मिश्रा के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है, 'दूसरी शादी से हुए बच्चे' अपने पिता की स्व-अर्जित और पैतृक संपत्ति में उनके हिस्से के हकदार हैं.

कानूनी भाषा में इसे 'काल्पनिक बंटवारा' (No­tional Partition) कहा गया है. यानी धर्मेंद्र के बाद ये माना जाएगा कि उनकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और उसमें जो हिस्सा धर्मेंद्र के नाम आता, वही हिस्सा उनके सभी वैध वारिसों में बराबर बांटा जाएगा.


EXCLUSIVE: धर्मेंद्र की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? एडवोकेट ने बताया– दो पत्नियां, 6 बच्चों में किसका कितना हक बनेगा

इसमें शामिल होंगे-

पहली पत्नी प्रकाश कौर, उनके बच्चे- सनी, बॉबी, अजीता और विजेता. दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां- ईशा देओल और आहना देओल. इन सभी को धर्मेंद्र के हिस्से में आई संपत्ति में बराबर का हकदार माना जाएगा.

किसे क्या मिलेगा?

  • धर्मेंद्र की जो स्व-अर्जित संपत्ति (जैसे उनकी कमाई, फार्महाउस, घर आदि) है, उस पर सभी 6 बच्चों और दोनों पत्नियों का बराबर हक होगा.
  •  उनकी पैतृक या संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में भी, जो हिस्सा धर्मेंद्र के नाम आएगा. उसमें भी सभी क्लास-1 वारिसों को बराबर हिस्सा मिलेगा.
  • ईशा और आहना को पिता धर्मेंद्र की संपत्ति में वैध अधिकार मिलेगा. भले ही उनकी हेमा संग शादी अमान्य मानी जाए.

एडवोकेट कमलेश कुमार मिश्रा का कहना है, “सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अमान्य शादी से पैदा हुए बच्चों को अब सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार से संपत्ति में हिस्सा मिलेगा. ईशा और आहना देओल अपने पिता के हिस्से की पूरी संपत्ति में बराबर की हकदार हैं.

और पढ़ें

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read
Published at : 11 Nov 2025 02:51 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Sunny Deol Hema Malini
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी
दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके की जांच पहुंची Lucknow, आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: चहल-पहल के बीच जब अचानक हुआ धमाका, सामने आया ताजा वीडियो | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई खत्म | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के बाद अब लखनऊ में तेज जांच, डॉक्टर परवेज के ठिकानों पर छापा | ABP News
कैसे Freight Equalization Policy ने बिहार की अर्थव्यवस्था को दशकों पीछे धकेल दिया| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी
दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका उसका 11 घंटे का रूट मैप आया सामने, इन रास्तों से गुजरी
विश्व
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, कार के उड़े परखच्चे, 9 की मौत और कई घायल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
दिल्ली ब्लास्ट: जिस i-20 कार में हुआ धमाका उसकी पूरी कहानी, जानिए किसकी थी गाड़ी और कैसे दिल्ली के लाल किले तक पहुंची?
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget