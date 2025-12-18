नेहा कक्कड़ vs टोनी कक्कड़: ज्यादा अमीर कौन हैं? 'कैंडी शॉप' गाने वाले भाई-बहन की नेटवर्थ जानें

बॉलीवुड सिंगर्स नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ इन दिनों अपने हालिया रिलीज गाने 'कैंडी शॉप' को लेकर चर्चा में हैं. गाने में 'अश्लील' स्टेप्स को चलते दोनों भाई-बहनों को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. नेहा और टोनी, पहले भी कई गानों को लेकर ट्रोल हो चुके हैं. हालांकि उनके कई गानों ने दर्शकों का दिल भी जीता है और खूब शोहरत बटोरी है. अपने हिट गानों और म्यूजिक वीडियोज से नेहा और टोनी ने बेशुमार दौलत भी कमाई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों भाई-बहन में ज्यादा अमीर कौन है?

नेहा कक्कड़ ने बेहद कम उम्र से ही धार्मिक आयोजनों में भजन गाने शुरू कर दिए थे. सिंगर ने फिल्म 'मीराबाई नॉट आउट' में बतौर कोरस सिंगर बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद नेहा ने 'कॉकटेल' (2012) के डांस ट्रैक 'सेकंड हैंड जवानी' को अपनी आवाज दी. इस गाने से वो छा गईं और फिर उन्होंने कई हिट पार्टी सॉन्ग्स भी गाए.

नेहा कक्कड़ की नेटवर्थ

नेहा कक्कड़ 'इंडियन आइडल' समेत कई टीवी रिएलिटी शोज में बतौर जज भी नजर आईं. इन शोज के लिए वो लाखों रुपए बतौर फीस चार्ज करती हैं. अब नेहा कक्कड़ सिंगिंग के साथ-साथ म्यूजिक वीडियोज में फीचर भी करती नजर आती हैं. लाइव परफॉर्मेंस और यूट्यूब के जरिए वो म्यूजिक करियर में मोटी कमाई कर रही हैं. मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहा कक्कड़ की कुल नेटवर्थ 104 करोड़ रुपए है.

टोनी कक्कड़ की नेटवर्थ

वहीं टोनी कक्कड़ की बात करें, तो सिंगर ने क्रिंज पॉप गानों से अपना करियर शुरू किया था. साल 2012 में उन्होंने फिल्म 'मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी' में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया. इसके बाद उन्होंने 'कोका-कोला', 'गोवा बीच', 'धीमे धीमे' जैसे कई हिट सॉन्ग्स को अपनी आवाज दी. नेहा की तरह टोनी भी म्यूजिक वीडियोज में फीचर करते हैं. उनकी नेटवर्थ 148 करोड़ रुपए बताई जाती है. ऐसे में साफ है कि टोनी कक्कड़ अपनी बहन नेहा कक्कड़ से ज्यादा अमीर हैं.