हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धर्मेंद्र की फैमिली ने हेमा मालिनी को अकेला छोड़ दिया...', देओल परिवार पर शोभा डे का आरोप

'धर्मेंद्र की फैमिली ने हेमा मालिनी को अकेला छोड़ दिया...', देओल परिवार पर शोभा डे का आरोप

Shobhaa De On Dharmendra Family: शोभा डे ने दावा किया है कि धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल फैमिली ने हेमा मालिनी को पूरा तरह से साइडलाइन कर दिया है. इसके बावजूद हेमा मालिनी ने गरिमा बनाई हुई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 18 Dec 2025 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के ही-मैन यानी धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. उनके निधन के बाद देओल फैमिली और हेमा मालिनी ने उनके लिए अलग-अलग प्रेयर मीट रखी. जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच के मनमुटाव खुलकर सामने आए थे. अब राइटर शोभा डे ने दावा किया है कि धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल फैमिली ने हेमा मालिनी को पूरा तरह से साइडलाइन कर दिया है. इसके बावजूद हेमा मालिनी ने गरिमा बनाई हुई है.

बरखा दत्त को दिए एक हालिया इंटरव्यू में शोभा डे ने कहा- 'ये एक बेहद जटिल और मुश्किल फैसला रहा होगा. उनकी फर्स्ट फैमिली ने हर चीज से उन्हें पूरी तरह अलग कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के 45 साल बिताए थे. जिसे संजोकर रखा था, प्यार दिया था, जिसने उनके जिंदगी को समृद्ध बनाया था.'

'मुझे लगता है कि उन्होंने उसे पूरी गरिमा के साथ निभाया...'
शोभा डे ने आगे कहा- 'इस शादी से उनकी दो बेटियां थीं. ये बहुत दर्दनाक रहा होगा, लेकिन उन्होंने इसे अपने पर्सनल लाइफ तक ही सीमित रखा. उन्होंने इसे जिस तरह से भी संभाला और जब भी उन्होंने कोई पब्लिक इवेंट किया, मुझे लगता है कि उन्होंने उसे पूरी गरिमा के साथ निभाया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी जिसे उन्होंने खो दिया था. हेमा जी खुद एक प्रभावशाली पर्सनैलिटी हैं, ऐसे में उनका पब्लिक डिस्पले से अपनी श्रेष्ठता दिखाने के बजाय गरिमा को चुनना, उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहता है.'

'मीडिया उनके हर आंसू और हर सिसकी...'
शोभा डे कहती हैं- 'धरम जी के निधन के बाद के उन इमोशनल मूमेंट्स को वो आसानी से अपने कब्जे में ले सकती थीं. मीडिया उनके हर आंसू और हर सिसकी को कवर करना चाहता, उनकी निजता में दखल देना चाहता और उनकी गरिमा को पूरी तरह से छीन लेना चाहता, जो जाहिर तौर पर उनके लिए बहुत मायने रखती है.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 18 Dec 2025 04:22 PM (IST)
Dharmendra Hema Malini Shobhaa De
