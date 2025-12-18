'धर्मेंद्र की फैमिली ने हेमा मालिनी को अकेला छोड़ दिया...', देओल परिवार पर शोभा डे का आरोप

बॉलीवुड के ही-मैन यानी धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. उनके निधन के बाद देओल फैमिली और हेमा मालिनी ने उनके लिए अलग-अलग प्रेयर मीट रखी. जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच के मनमुटाव खुलकर सामने आए थे. अब राइटर शोभा डे ने दावा किया है कि धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल फैमिली ने हेमा मालिनी को पूरा तरह से साइडलाइन कर दिया है. इसके बावजूद हेमा मालिनी ने गरिमा बनाई हुई है.

बरखा दत्त को दिए एक हालिया इंटरव्यू में शोभा डे ने कहा- 'ये एक बेहद जटिल और मुश्किल फैसला रहा होगा. उनकी फर्स्ट फैमिली ने हर चीज से उन्हें पूरी तरह अलग कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के 45 साल बिताए थे. जिसे संजोकर रखा था, प्यार दिया था, जिसने उनके जिंदगी को समृद्ध बनाया था.'

'मुझे लगता है कि उन्होंने उसे पूरी गरिमा के साथ निभाया...'

शोभा डे ने आगे कहा- 'इस शादी से उनकी दो बेटियां थीं. ये बहुत दर्दनाक रहा होगा, लेकिन उन्होंने इसे अपने पर्सनल लाइफ तक ही सीमित रखा. उन्होंने इसे जिस तरह से भी संभाला और जब भी उन्होंने कोई पब्लिक इवेंट किया, मुझे लगता है कि उन्होंने उसे पूरी गरिमा के साथ निभाया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी जिसे उन्होंने खो दिया था. हेमा जी खुद एक प्रभावशाली पर्सनैलिटी हैं, ऐसे में उनका पब्लिक डिस्पले से अपनी श्रेष्ठता दिखाने के बजाय गरिमा को चुनना, उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहता है.'

'मीडिया उनके हर आंसू और हर सिसकी...'

शोभा डे कहती हैं- 'धरम जी के निधन के बाद के उन इमोशनल मूमेंट्स को वो आसानी से अपने कब्जे में ले सकती थीं. मीडिया उनके हर आंसू और हर सिसकी को कवर करना चाहता, उनकी निजता में दखल देना चाहता और उनकी गरिमा को पूरी तरह से छीन लेना चाहता, जो जाहिर तौर पर उनके लिए बहुत मायने रखती है.'