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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरे अकाउंट में बस 2000 रुपये थे', डिलीवरी के समय आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं नीना गुप्ता, आखिरी वक्त पर हुआ चमत्कार

'मेरे अकाउंट में बस 2000 रुपये थे', डिलीवरी के समय आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं नीना गुप्ता, आखिरी वक्त पर हुआ चमत्कार

Neena Gupta Interview: नीना गुप्ता ने अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना किया है. सिंगल मदर के रूप में बिना शादी के बेटी को जन्म देने के बाद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जिम्मेदारियों को निभाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Mar 2026 08:49 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता उन एक्ट्रेसेस में से एक है, जिन्होंने अपने जीवन के फैसलों को खुले दिल से अपनाया और हर मुश्किल का सामना किया है. अपने करियर और निजी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखने के बाद नीना ने कभी हार नहीं मानी. उनके जीवन और उनकी बेटी मसाबा गुप्ता के जन्म की कहानी हमेशा चर्चा में रही है. नीना ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए अपनी बेटी को जन्म दिया और इस बात को कभी नहीं छुपाया.

सी-सेक्शन से हुआ मसाबा का जन्म

नीना गुप्ता ने अपनी आत्मकथा 'सच कहूं तो' में बताया कि जब वो मां बनने वाली थीं, उनके पास सी-सेक्शन के लिए पैसे नहीं थे. उस समय उनके अकाउंट में सिर्फ 2,000 रुपये ही थे लेकिन सी-सेक्शन में करीब 10,000 रुपये की जरूरत थी. ऐसे में केवल नेचुरल बर्थ ही संभव था. हालांकि डिलीवरी से कुछ दिन पहले उन्हें टैक्स रिफंड के रूप में 10,000 रुपये मिले, जिससे उनका बैलेंस बढ़कर 12,000 रुपये हो गया. डॉक्टरों ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उन्हें सी-सेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये पैसे उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे. नीना ने अपने दम पर सब कुछ संभाला और मसाबा को एक सिंगल मदर के रूप में बड़ा किया.

नीना ने विवियन से शादी क्यों नहीं की?

मुंबई मिरर के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें शादी के बिना बच्चा होने का पछतावा है. हर बच्चे को माता-पिता की जरूरत होती है. उन्होंने हमेशा मसाबा के साथ ईमानदार रहने की कोशिश की, जिससे उनका रिश्ता मजबूत रहा. लेकिन उन्होंने यह भी माना कि मसाबा को दर्द हुआ. इसके अलावा शुभांकर मिश्रा के साथ एक बातचीत में नीना ने विवियन रिचर्ड्स से शादी नहीं करने पर बताया कि वो पहले से शादीशुदा थे और उनका परिवार वेस्ट इंडीज में है. शादी करने के लिए नीना को अपना करियर छोड़कर वेस्ट इंडीज जाना पड़ता या विवियन को करियर छोड़कर भारत आना पड़ता, जो पॉसिबल नहीं था. उन्होंने यह भी कहा कि उस समय कई लोग उन्हें बच्चे को गर्भपात की सलाह दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने हौसले और प्यार के भरोसे अपनी प्रेग्नेंसी पूरी की.

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Published at : 22 Mar 2026 08:49 PM (IST)
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Neena Gupta Masaba Gupta
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