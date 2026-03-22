बॉलीवुड में इन दिनों रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. 19 मार्च को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है और दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. दर्शकों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे भी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इसी बीच 'कांतारा' विवाद के कई महीनों बाद अब ऋषभ शेट्टी ने भी इस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे ये चर्चा और भी तेज हो गई है.

ऋषभ ने की जमकर तारीफ

ऋषभ शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए फिल्म की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा कि 'धुरंधर: द रिवेंज' की शुरुआत ही आपको अपने साथ जोड़ लेती है और फिर अंत तक बांधे रखती है. फिल्म का हर सीन ऐसा लगता है जैसे कोई नगाड़ा बज रहा हो. ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, बल्कि एक संदेश है. आदित्य धर की कहानी कहने का तरीका शानदार है और हर छोटी-छोटी डिटेल पर ध्यान दिया गया है. फिल्म के हर कलाकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. आर माधवन, अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंह, राकेश बेदी, सारा अर्जुन सभी ने कमाल का काम किया है.'

आगे उन्होंने लिखा, 'वहीं संजय दत्त के लिए तो बस इतना ही कहना पड़ेगा कि सर, आपको सलाम. फिल्म के विजुअल्स शानदार हैं और म्यूजिक, एडिटिंग ने इसे और भी दमदार बना दिया है. पूरी टेक्निकल टीम ने मिलकर फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है.'

कांतारा विवाद में रणवीर के खिलाफ हुई शिकायत

बता दें, 2025 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के समय रणवीर सिंह ने फिल्म 'कांतारा' के पवित्र 'दैव' रिचुअल की नकल की थी, जिस पर काफी विवाद हुआ और उनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज हुईं. उस समय ऋषभ शेट्टी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि ये परंपरा बहुत संवेदनशील है और इसका मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए. वहीं अब समय बीतने के बाद उन्होंने 'धुरंधर' की खुलकर तारीफ की है. सिर्फ ऋषभ ही नहीं, बल्कि रवि तेजा, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन और महेश बाबू जैसे कई बड़े सितारे भी इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं.