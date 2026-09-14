बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने इंडस्ट्री में अच्छा खासा सफर तय करने के बाद कामयाबी हासिल थी. 90 के दशक के आखिरी सालों में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था. लेकिन, असली कामयाबी साल 2012 की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से मिली. इस फिल्म में काम करने वाले कलाकार भी फैंस के बीच कफी पॉपुलर हो गए थे. इसमें से एक एक्टर तो ऐसा था जिसे इस मूवी की सक्सेस के बाद 200 स्क्रिप्ट मिली थी और उसे मेकर्स मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार थे.

किस एक्टर ने ठुकराईं 200 फिल्में?

साल 2012 में फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' आई थी और इसी साल इसके दूसरे पार्ट 'गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' ने भी दस्तक दी थी. फिल्म ने पंकज त्रिपाठी, हुमा कुरैशी, तिग्मांशु धुलिया जैसे एक्टर्स को पहचान दिलाई थी. वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के करियर में भी ये मील का पत्थर साबित हुई. इसकी सक्सेस के बाद नवाजुद्दीन को 200 फिल्मों के ऑफर मिले थे.

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नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में खुलासा कुया कि 'गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' की सफलता के बाद उन्हें 200 फिल्मों के ऑफर आए थे. अभिनेता ने कहा, 'जब गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 रिलीज हुई तो मेरे पास कम से कम 100 फिल्मों की स्क्रिप्ट आई. मेरी टेबल पर खाली चेक रखे होते थे. मुझे कहा जाता था आप जितनी रकम चाहे लिख सकते हैं और जो भी डेट्स हो वो दे दें.'

मैंने एक भी स्क्रिप्ट नहीं चुनी

नवाजुद्दीन ने आगे खुलासा किया कि उन्होंने सही रोल के इंतजार में एक भी स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने बताया, 'मुझे कोई भी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और मैंने किसी को भी नहीं चुना. मैंने पहले ही काम के लिए सालों तक इंतजार किया था और मैंने तय कर रखा था कि सही स्क्रिप्ट ही चुनूंगा.'

फैजल के रोल में छा गए थे नवाजुद्दीन

गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीक का स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन दूसरे पार्ट में उनका रोल बड़ा और अहम था. उन्होंने फैजल खान नाम का किरदार निभाया था जिसे दर्शक आज भी काफी पसंद करते हैं.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वर्क फ्रंट

नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब साल 2018 की फिल्म 'तुम्बाड' के सीक्वल 'तुम्बाड 2' में नजर आएंगे. ये फिल्म इसी साल अनाउंस हुई थी. फिल्म का हिस्सा आलिया भट्ट और सोहम शाह भी हैं.

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