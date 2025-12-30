हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअरबाज खान से तलाक पर मलाइका अरोड़ा ने किया रिएक्ट, कहा- 'मुझे बहुत जज किया गया, मुझे कोई पछतावा नहीं है...'

अरबाज खान से तलाक पर मलाइका अरोड़ा ने किया रिएक्ट, कहा- 'मुझे बहुत जज किया गया, मुझे कोई पछतावा नहीं है...'

Malaika Arora On Divorce With Arbaaz Khan: मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से तलाक लेने को लेकर कहा है कि उन्हें अपने इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं है. एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि वो अकेले रहकर खुश हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 30 Dec 2025 04:13 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा ने 1998 में अरबाज खान से शादी की थी. हालांकि शादी के 19 साल बाद उन्होंने एक्टर से तलाक ले लिया था. अब मलाइका ने अपने तलाक को लेकर एक बार फिर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया है कि शादी तोड़ने के फैसले पर उनकी अपनी फैमिली और दोस्तों ने उनपर सवाल उठा दिए थे. हालांकि मलाइका ने कबूल किया कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है.

इंडिया टुडे को दिए एक हालिया इंटरव्यू में मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से तलाक को लेकर कहा- 'मुझे न सिर्फ पब्लिक ने बल्कि अपने दोस्तों और परिवार ने भी बहुत जज किया और मुझे विरोध का सामना करना पड़ा. उस समय मेरे सभी फैसलों पर सवाल उठाए गए. फिर भी, मुझे खुशी है कि मैं अपने फैसलों पर अडिग रही. मुझे कोई पछतावा नहीं है.'

अरबाज खान से तलाक पर मलाइका अरोड़ा ने किया रिएक्ट, कहा- 'मुझे बहुत जज किया गया, मुझे कोई पछतावा नहीं है...

'मैं अकेले रहकर खुश थी...'
मलाइका अरोड़ा ने आगे कहा- 'मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए आगे क्या होने वाला है. मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा. लेकिन उस समय मुझे पता था कि मुझे अपनी जिंदगी में ये कदम उठाना ही होगा. मुझे लगा कि मेरे लिए खुश रहना जरूरी है. कोई इसे नहीं समझता; वो कहते थे कि तुम अपनी खुशी को सबसे पहले कैसे रख सकती हो? लेकिन मैं अकेले रहकर खुश थी.'

अरबाज खान से तलाक पर मलाइका अरोड़ा ने किया रिएक्ट, कहा- 'मुझे बहुत जज किया गया, मुझे कोई पछतावा नहीं है...

शादी की तलाश में नहीं हैं मलाइका अरोड़ा
मलाइका अरोड़ा ने आगे कहा- 'मैं शादी में विश्वास करती हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे लिए ही बनी है. अगर ऐसा होता है, तो बहुत अच्छा. लेकिन मैं इसकी तलाश में नहीं हूं. मैं बहुत संतुष्ट हूं. मेरी शादी हो चुकी है. फिर मैं उससे आगे बढ़ गई. मैं कई रिलेशनशिप में रही हूं. लेकिन मैं निराश नहीं हूं. मुझे अब भी अपनी जिंदगी प्यारी है. मुझे प्यार का आइडिया पसंद है.'

अरबाज खान से तलाक पर मलाइका अरोड़ा ने किया रिएक्ट, कहा- 'मुझे बहुत जज किया गया, मुझे कोई पछतावा नहीं है...

'मैं किसी खूबसूरत रिश्ते को संवार...'
एक्ट्रेस कहती हैं- 'मुझे प्यार पाना और प्यार बांटना अच्छा लगता है. मुझे ऐसी स्थिति में रहना अच्छा लगता है जहां मैं किसी खूबसूरत रिश्ते को संवार सकूं. इसलिए, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं. लेकिन साथ ही, मैं इसकी तलाश में नहीं हूं. अगर ऐसा होता है, अगर ये मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है, तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगी.'

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 30 Dec 2025 04:08 PM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan Shura Khan MALAIKA ARORA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
पंजाब
Punjab Crime News: मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार
मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
Advertisement

वीडियोज

2026 में क्या आने वाला है? Tata Ev का बड़ा प्लान! | Auto Live
Astrology Predictions: 2026 में डूबेगा पैसा या बनेगा सोना? स्टॉक मार्केट पर Y Rakhi की भविष्यवाणी
Astrology Predictions 2026: विनाश या विकास..कैसा रहेगा साल 2026? सुनिए क्या बोलीं Y Rakhi | ABP News
Astrology Predictions 2026: 2026 में दुनिया हो जाएगी खत्म? Dr. Y Rakhi की बड़ी चेतावनी | New Year
बंगाल में प्रवासी मजदूरों पर अत्याचार का उठाया मुद्दा - Adhir Ranjan ने | West Bangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
पंजाब
Punjab Crime News: मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार
मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
यूटिलिटी
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
ट्रेंडिंग
उफ ये मुहब्बत... गर्मी में रोटी सेंक रही आंटी को पंखा झलने लगे अंकल, वीडियो देख हो जाएंगे इमोशनल
उफ ये मुहब्बत... गर्मी में रोटी सेंक रही आंटी को पंखा झलने लगे अंकल, वीडियो देख हो जाएंगे इमोशनल
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget