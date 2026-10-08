किस धर्म को मानते थे नाना पाटेकर? जवाब सुनकर आप भी करेंगे सैल्यूट

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का निधन हो गया है. वो 75 साल के थे. उनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया. एक्टर की मौत ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया. अभिनेता ने गोवा में अपनी अंतिम सांस ली. बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी. उनका अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाना पाटेकर का धर्म क्या था या फिर वो किस धर्म को मानते थे? इस पर उन्होंने खुद एक बार बात की थी और जो कहा था उसे जानकर हर कोई उनके विचारों को सैल्यूट करेगा. चलिए बताते हैं.

नाना पाटेकर का धर्म

नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951, मुरुड-जंजीरा, महाराष्ट्र में हुआ था. उनका जन्म का नाम विश्वनाथ पाटेकर था, जिसे उन्होंने फिल्मों में आकर बदल लिया था. उनके पिता कपड़े के कारोबार से जुड़े थे. नाना पाटेकर एक हिंदू मराठी परिवार से थे. हालांकि, नाना पाटेकर हमेशा से ही जाति और धर्म के खिलाफ रहे हैं. उन्होंने मानवता और इंसानियत को ही अपना धर्म माना है.

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जाति-धर्म पर क्या बोले थे नाना पाटेकर?

इतना ही नहीं, नाना पाटेकर ने फिल्म 'वनवास' के प्रमोशन के दौरान कहा था, 'हम सबसे पहले भारतीय हैं और हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है.' एक्टर ने जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वालों की कड़ी आलोचना भी की थी. उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक भारतीय है और उनके बीच कोई अलगाव नहीं होना चाहिए.

'आवेदन फॉर्म से हटा देना चाहिए जाति-धर्म का कॉलम'

इतना ही नहीं, नाना पाटेकर ने फरवरी, 2016 में महाराष्ट्र के एक स्कूल के कार्यक्रम में जाति और धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था, 'हम सभी भारतीय हैं और यही हमारा असली धर्म होना चाहिए. इसलिए फॉर्म में जाति या धर्म पूछने का कोई मतलब नहीं है.' एक्टर ने आगे कहा था, 'आरक्षण केवल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए. जनता ने मुझे बिना जाति पूछे हमेशा बेशुमार प्यार दिया है.'

नाना पाटेकर का परिवार

बहरहाल, अब अगर नाना पाटेकर के परिवार की बात की जाए तो एक्टर ने साल 1978 में नीलकांति से शादी की थी. एक्टर के संघर्ष के दौर में उन्होंने उनका साथ दिया और नाना ने भी अपनी एक्टिंग शादी के बाद भी जारी रखी थी, जिसे उनकी पत्नी ने सपोर्ट किया. इस शादी से उनका एक बेटा मल्हार पाटेकर है. नाना पाटेकर अपनी जिंदगी में बेहद ही सरल और सहज लाइफ के लिए जाने जाते हैं. उनकी लाइफ काफी चर्चा में रही है.

इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एक्टर को आखिरी बार फिल्म 'ओ रोमियो' में देखा गया था, जिसमें वो शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए थे. वो 'संकल्प' सीरीज को लेकर भी काफी चर्चा में रहे. अब उनकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो वो आखिरी बार फिल्म 'शक्ति शालिनी' में नजर आने वाले हैं, जिसे 2027 में रिलीज किया जाएगा.