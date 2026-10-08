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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं बात करने की हालत में नहीं हूं...', नाना पाटेकर के निधन की खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाए 'वेलकम' के डायरेक्टर

'मैं बात करने की हालत में नहीं हूं...', नाना पाटेकर के निधन की खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाए 'वेलकम' के डायरेक्टर

'वेलकम' फिल्म में नाना पाटेकर ने उदय शेट्टी की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी आज नाना पाटेकर के निधन की खबर से टूट गए हैं. उन्होंने क्या कहा है, जानें

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 08 Oct 2026 03:35 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का आज 75 साल की उम्र में निधन हो गया. आज सुबह जैसे ही ये खबर आई बॉलीवुड में मातम फैल गया. बॉलीवुड के मशूहर फिल्म मेकर अनीस बज्मी तो इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. अनीज बज्मी की फिल्म 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' में नाना पाटेकर ने उदय शेट्टी की भूमिका निभाई थी.

अब नाना की मौत के बाद अनीस बज्मी की हालत खराब है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि वो बात करने की हालत में नहीं हैं. 

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आज जैसे ही अनीस बज्मी को नाना पाटेकर की खबर मिली उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा- गहरे सदमे में हूं... असहनीय दर्द... अपूरणीय क्षति...


मैं बात करने की हालत में नहीं हूं...', नाना पाटेकर के निधन की खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाए 'वेलकम' के डायरेक्टर

इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें मीडिया से रिक्वेस्ट किया कि लोग उन्हें फोन ना करें और वो बात करने की हालत में नहीं हैं.

अनीस बज्मी ने इंस्टाग्राम पर लिखा- मेरे सभी मीडिया मित्रों के लिए,   मुझे सचमुच बहुत खेद है, लेकिन मैं इस समय बात करने की स्थिति में नहीं हूं. मैं गहरे सदमे में हूं और जो कुछ भी हुआ है, उसे अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं. कृपया मुझे थोड़ा समय दें.'


मैं बात करने की हालत में नहीं हूं...', नाना पाटेकर के निधन की खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाए 'वेलकम' के डायरेक्टर

इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा, 'सच कहूं तो इस वक्त मेरे पास कुछ भी कहने के लिए न तो शब्द हैं और न ही वैसी मानसिक स्थिति. यह मेरे लिए और हम सभी के लिए एक असहनीय क्षति और असहनीय दर्द है. मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे.'

आपको बता दें कि अनीस बज्मी की फिल्म वेलकम और वेलकम बैक दोनों में ही नाना पाटेकर ने उदय भाई यानिउदय शेट्टी की भूमिका निभाई थी. ये कैरेक्टर बहुत ही पॉपुलर हो गया.

नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक रोल कराने का पूरा क्रेडिट अनीस बज्मी को ही जाता है. 

अनीस बज्मी ने नाना पाटेकर को कैसे फिल्म करने के लिए मनाया था, इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था.

अनीज बज्मी ने कहा, 'मुझे हमेशा से फैन रहा हूं. मुझे लगता था कि कॉमेडी करेंगे तो कमाल का करेंगे. वो सिर्फ महाने एक्टर नहीं है वो इंसाना भी अच्छे हैं.'

उन्होंने बताया, 'मैं उन्हें कहानी सुनाने गया तो उन्होंने पूछा कि कितनी देर में सुना सकते हो. तो मैंने कहा- तीन घंटे में भी और तीन मिनट में भी..तो उन्होंने कहा कि तीन घंटे में सुनाओ.'

कहानी सुनने के बाद नाना पाटेकर ने अनीस बज्मी को गले से लगा लिया. नाना पाटेकर ने फिर कहा, 'मैं एक कच्ची मिट्टी हूं. मैं तुम्हारे सेट पर आउंगा. जिस रुप में ढालना है ढाल लेना.' आगे अनीज बताते हैं कि पूरी फिल्म खत्म हुई और कभी कोई दिक्कत नहीं आई.

नाना पाटेकर ने भी इस फिल्म का जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था. उन्होंने कहा था, 'अनीज बज्मी जब मेरे पास ये रोल लेकर आए थे तब मैंने कहानी सुनने के बाद कहा था- 'अपनी मां की कसम खाकर कहो कि मुझे यह फिल्म करनी चाहिए.'

इस तरह वेलकम फ्रेंचाइजी में नाना पाटेकर की एंट्री हुई थी. 

आपको बता दें कि नाना पाटेकर ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया और कई मशहूर किरदार भी किए लेकिन 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' ही उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में बनीं.

अनीस बज्मी की इस फ्रेंचाइजी में डॉन 'उदय शेट्टी' का उनका किरदार नाना के करियर की सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेज रहा. 'वेलकम बैक' ने दुनिया भर में 168 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया था.

वहीं, इस फिल्म के बाद अनीस बज्मी और नाना पाटेकर की दोस्ती भी हो गई. नाना पाटेकर पर जब मीटू के दौरान आरोप लगे तब भी अनीस बज्मी ने उन्हें सपोर्ट किया था.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 08 Oct 2026 03:16 PM (IST)
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