बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का आज 75 साल की उम्र में निधन हो गया. आज सुबह जैसे ही ये खबर आई बॉलीवुड में मातम फैल गया. बॉलीवुड के मशूहर फिल्म मेकर अनीस बज्मी तो इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. अनीज बज्मी की फिल्म 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' में नाना पाटेकर ने उदय शेट्टी की भूमिका निभाई थी.

अब नाना की मौत के बाद अनीस बज्मी की हालत खराब है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि वो बात करने की हालत में नहीं हैं.

आज जैसे ही अनीस बज्मी को नाना पाटेकर की खबर मिली उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा- गहरे सदमे में हूं... असहनीय दर्द... अपूरणीय क्षति...





इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें मीडिया से रिक्वेस्ट किया कि लोग उन्हें फोन ना करें और वो बात करने की हालत में नहीं हैं.

अनीस बज्मी ने इंस्टाग्राम पर लिखा- मेरे सभी मीडिया मित्रों के लिए, मुझे सचमुच बहुत खेद है, लेकिन मैं इस समय बात करने की स्थिति में नहीं हूं. मैं गहरे सदमे में हूं और जो कुछ भी हुआ है, उसे अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं. कृपया मुझे थोड़ा समय दें.'





इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा, 'सच कहूं तो इस वक्त मेरे पास कुछ भी कहने के लिए न तो शब्द हैं और न ही वैसी मानसिक स्थिति. यह मेरे लिए और हम सभी के लिए एक असहनीय क्षति और असहनीय दर्द है. मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे.'

आपको बता दें कि अनीस बज्मी की फिल्म वेलकम और वेलकम बैक दोनों में ही नाना पाटेकर ने उदय भाई यानिउदय शेट्टी की भूमिका निभाई थी. ये कैरेक्टर बहुत ही पॉपुलर हो गया.

नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक रोल कराने का पूरा क्रेडिट अनीस बज्मी को ही जाता है.

अनीस बज्मी ने नाना पाटेकर को कैसे फिल्म करने के लिए मनाया था, इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था.

अनीज बज्मी ने कहा, 'मुझे हमेशा से फैन रहा हूं. मुझे लगता था कि कॉमेडी करेंगे तो कमाल का करेंगे. वो सिर्फ महाने एक्टर नहीं है वो इंसाना भी अच्छे हैं.'

उन्होंने बताया, 'मैं उन्हें कहानी सुनाने गया तो उन्होंने पूछा कि कितनी देर में सुना सकते हो. तो मैंने कहा- तीन घंटे में भी और तीन मिनट में भी..तो उन्होंने कहा कि तीन घंटे में सुनाओ.'

कहानी सुनने के बाद नाना पाटेकर ने अनीस बज्मी को गले से लगा लिया. नाना पाटेकर ने फिर कहा, 'मैं एक कच्ची मिट्टी हूं. मैं तुम्हारे सेट पर आउंगा. जिस रुप में ढालना है ढाल लेना.' आगे अनीज बताते हैं कि पूरी फिल्म खत्म हुई और कभी कोई दिक्कत नहीं आई.

नाना पाटेकर ने भी इस फिल्म का जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था. उन्होंने कहा था, 'अनीज बज्मी जब मेरे पास ये रोल लेकर आए थे तब मैंने कहानी सुनने के बाद कहा था- 'अपनी मां की कसम खाकर कहो कि मुझे यह फिल्म करनी चाहिए.'

इस तरह वेलकम फ्रेंचाइजी में नाना पाटेकर की एंट्री हुई थी.

आपको बता दें कि नाना पाटेकर ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया और कई मशहूर किरदार भी किए लेकिन 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' ही उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में बनीं.

अनीस बज्मी की इस फ्रेंचाइजी में डॉन 'उदय शेट्टी' का उनका किरदार नाना के करियर की सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेज रहा. 'वेलकम बैक' ने दुनिया भर में 168 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया था.

वहीं, इस फिल्म के बाद अनीस बज्मी और नाना पाटेकर की दोस्ती भी हो गई. नाना पाटेकर पर जब मीटू के दौरान आरोप लगे तब भी अनीस बज्मी ने उन्हें सपोर्ट किया था.