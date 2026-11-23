जापानी फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' ग्लोबली 6 नवंबर को रिलीज हुई. ग्लोबली फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले और नॉर्थ अमेरिका में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई हुई. अब फिल्म 2 हफ्तों के बाद इंडिया में भी रिलीज हो चुकी है. 20 नंवबर को फिल्म इंडिया में रिलीज हुई. ग्लोबली रिकॉर्ड बनाने के बावजूद इंडिया में फिल्म को उतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 70 लाख से ओपनिंग की. ये किसी ग्लोबल फिल्म के लिए सबसे कम ओपनिंग में से एक है. दूसरे दिन फिल्म ने 1.10 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं रविवार को भी फिल्म के कलेक्शन में खास ग्रोथ नहीं दिखी. फिल्म ने सिर्फ 1.22 करोड़ का कलेक्शन किया. कुल मिलाकर फिल्म ने 3 दिन में सिर्फ 3.02 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म 2,166 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई और पूरे वीकेंड में 25 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

ग्लोबली फिल्म ने किया इतना कलेक्शन

वहीं ग्लोबली फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की. नॉर्थ अमेरिका में फिल्म ने पहले वीकेंड पर 30 मिलियन डॉलर कमाए. ये किसी नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए रिकॉर्ड है. 22 नवंबर तक फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 54 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली. वहीं ओवरसीज में फिल्म ने 55 मिलियन डॉलर कमाए. ग्लोबली फिल्म ने 109 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. वहीं तीसरे वीकेंड पर फिल्म ने 2.7 मिलियन डॉलर कमाए. जापान में फिल्म ने 25 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

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ग्लोबली फिल्म 'रामायण' से काफी आगे हैं. नॉर्थ अमेरिका में जहां 'गॉडजिला माइनस जीरो' ने 54 मिलियन डॉलर कमाए. वहीं रामायण ने 28 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया. हालांकि, एशिया में रामायण ने 'गॉडजिला माइनस जीरो' से अच्छा परफॉर्म किया और इसी वजह से रामायण 'गॉडजिला माइनस जीरो' से आगे निकल गई. 'गॉडजिला माइनस जीरो' ने वर्ल्डवाइड 185 मिलियन डॉलर कमाए हैं. इस फिल्म को ताकाशी यामाजाकी ने डायरेक्ट किया है. ये साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है. फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 15 मिनट है. फिल्म