'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह

शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की 'दिल तो पागल है' ब्लॉकबस्टर फिल्म है और आज भी लोग इसे बेहद पसंद करते हैं. इस फिल्म के लिए करिश्मा कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड और फिल्म फेयर अवॉर्ज मिला था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि करिश्मा कपूर के 'दिल तो पागल है' के लिए हां कहने से पहले कई बड़ी एक्ट्रेसेस ने इस फ़िल्म को ठुकरा दिया था? करिश्मा ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि कई अभिनेत्रियों ने फिल्म में उनके रोल को करने से मना कर दिया था. उन्होंने इसी चौंकाने वाली वजह भी बताई.

‘दिल तो पागल है’ में करिश्मा वाला रोल कई एक्ट्रेसेस ने ठुकराया था

दरअसल हाल ही में 'इंडिया टुडे' के साथ बातचीत में करिश्मा कपूर ने बताया, "जब 'दिल तो पागल है' बन रही थी, तो कोई भी अभिनेत्री माधुरी के अपोजिट रोल नहीं करना चाहती थीं. कोई भी उनके साथ डांस नहीं करना चाहता था और न ही डांस फेस-ऑफ में उनसे मुकाबला करना चाहती थीं." बता दें कि माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन और शानदार डांसर्स में से एक माना जाता है.

‘निशा के किरदार के साथ बदला सिनेमा’

निशा के अपने किरदार के बारे में बात करते हुए करिश्मा ने कहा, "मुझे लगता है कि निशा के किरदार के साथ सिनेमा बदल गया. वह एक हीरोइन तो थी, लेकिन आम हीरोइन जैसी नहीं. वह ऐसी हीरोइन थी जिससे हीरो प्यार नहीं करता था. वह उसे ठुकरा देता था, और दर्शक असल में उसका दर्द देख सकते थे."

करिश्मा ने आगे कहा, "मुझे यह बहुत अलग और चुनौतीपूर्ण लगा. आज भी इसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि आम तौर पर हीरो को हीरोइन से प्यार होता है. यहां एक लड़की थी जो सोच रही थी, 'मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इस लड़के से इतना प्यार करती हूं. वह इमोशनल सफ़र बहुत खास था. "

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‘दिल तो पागल है’ के बारे में

बता दें कि ‘दिल तो पागल है’ एक म्यूज़िकल ग्रुप के मेंबर्स की लव लाइफ़ पर बेस्ड थी, जिसमें दो डांसर अपने कोरियोग्राफ़र के साथ लव ट्राएंगल में फंस जाती हैं. 1997 में रिलीज़ हुई इस रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म को मशहूर फ़िल्ममेकर यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था.

'दिल तो पागल है' ने 1997 में बॉक्स ऑफ़िस पर धूम मचा दी थी और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फ़िल्म बनी थी. फ़िल्म ने अवॉर्ड शो में भी जलवा बिखेरा और तीन नेशनल अवॉर्ड, सात फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड और कई अन्य अवॉर्ड जीते थे.

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