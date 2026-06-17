'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर ने किया खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई

'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर ने किया खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई

Dil To Pagal Hai: करिश्मा कपूर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उनका दिल तो पागल है वाला किरदार कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था. उन्होंने इसकी चौंकाने वाली वजह भी बताई.

Reported By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Jun 2026 09:09 AM (IST)
Preferred Sources

शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की 'दिल तो पागल है' ब्लॉकबस्टर फिल्म है और आज भी लोग इसे बेहद पसंद करते हैं. इस फिल्म के लिए करिश्मा कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड और फिल्म फेयर अवॉर्ज मिला था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि करिश्मा कपूर के 'दिल तो पागल है' के लिए हां कहने से पहले कई बड़ी एक्ट्रेसेस ने इस फ़िल्म को ठुकरा दिया था? करिश्मा ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि कई अभिनेत्रियों ने फिल्म में उनके रोल को करने से मना कर दिया था. उन्होंने इसी चौंकाने वाली वजह भी बताई.

दिल तो पागल है’ में करिश्मा वाला रोल कई एक्ट्रेसेस ने ठुकराया था
दरअसल हाल ही में 'इंडिया टुडे' के साथ बातचीत में करिश्मा कपूर ने बताया, "जब 'दिल तो पागल है' बन रही थी, तो कोई भी अभिनेत्री माधुरी के अपोजिट रोल नहीं करना चाहती थीं. कोई भी उनके साथ डांस नहीं करना चाहता था और न ही डांस फेस-ऑफ में उनसे मुकाबला करना चाहती थीं." बता दें कि माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन और शानदार डांसर्स में से एक माना जाता है.

निशा के किरदार के साथ बदला सिनेमा’
निशा के अपने किरदार के बारे में बात करते हुए करिश्मा ने कहा, "मुझे लगता है कि निशा के किरदार के साथ सिनेमा बदल गया. वह एक हीरोइन तो थी, लेकिन आम हीरोइन जैसी नहीं. वह ऐसी हीरोइन थी जिससे हीरो प्यार नहीं करता था. वह उसे ठुकरा देता था, और दर्शक असल में उसका दर्द देख सकते थे."

करिश्मा ने आगे कहा, "मुझे यह बहुत अलग और चुनौतीपूर्ण लगा. आज भी इसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि आम तौर पर हीरो को हीरोइन से प्यार होता है. यहां एक लड़की थी जो सोच रही थी, 'मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इस लड़के से इतना प्यार करती हूं. वह इमोशनल सफ़र बहुत खास था. "

ये भी पढ़ें:-Tuesday Box Office : मंगलवार को 'मैं वापस आऊंगा'-'हॉन्टेड 3 डी' चमकी, कंगना की फिल्म ने तोड़ा दम, जानें- 'पेद्दी' समेत बाकी फिल्मों का हाल

दिल तो पागल है’ के बारे में
बता दें कि ‘दिल तो पागल है’ एक म्यूज़िकल ग्रुप के मेंबर्स की लव लाइफ़ पर बेस्ड थी, जिसमें दो डांसर अपने कोरियोग्राफ़र के साथ लव ट्राएंगल में फंस जाती हैं. 1997 में रिलीज़ हुई इस रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म को मशहूर फ़िल्ममेकर यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था.

'दिल तो पागल है' ने 1997 में बॉक्स ऑफ़िस पर धूम मचा दी थी और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फ़िल्म बनी थी. फ़िल्म ने अवॉर्ड शो में भी जलवा बिखेरा और तीन नेशनल अवॉर्ड, सात फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड और कई अन्य अवॉर्ड जीते थे.

ये भी पढ़ें:-Peddi BO Day 13: राम चरण की 'पेद्दी' की कमाई में दूसरे मंगलवार भी आई मंदी, क्या 200 करोड़ से ज्यादा कमाने के बाद भी हो जाएगी फ्लॉप?

Published at : 17 Jun 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Dil To Pagal Hai Karisma Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर ने किया खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
बॉलीवुड
Peddi BO Day 13: राम चरण की 'पेद्दी' की कमाई में दूसरे मंगलवार भी आई मंदी, क्या 200 करोड़ से ज्यादा कमाने के बाद भी हो जाएगी फ्लॉप?
'पेद्दी' की कमाई में दूसरे मंगलवार भी आई मंदी, क्या 200 करोड़ से ज्यादा कमाने के बाद भी हो जाएगी फ्लॉप?
बॉलीवुड
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम की गले की नसें दबीं, सिंगर ने Video शेयर कर दिखाया अपना हाल, बोले- 'दर्दनाक'
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम को हुई हेल्थ से जुड़ी दर्दनाक समस्या
बॉलीवुड
Tuesday Box Office : मंगलवार को 'मैं वापस आऊंगा'-'हॉन्टेड 3 डी' चमकी, कंगना की फिल्म ने तोड़ा दम, जानें- 'पेद्दी' समेत बाकी फिल्मों का हाल
मंगलवार को 'मैं वापस आऊंगा'-'हॉन्टेड 3 डी' चमकी, कंगना की फिल्म ने तोड़ा दम, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ सबसे ज्यादा खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
दिल्ली NCR
Delhi Weather: 21 जून तक दिल्ली को भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली: 21 जून तक भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
स्पोर्ट्स
फैंस का हीरो अब बना बेटे का सुपर हीरो, विराट और अकाय की जोड़ी पर आया फैंस का दिल, वायरल हुईं खास तस्वीरें
फैंस का हीरो अब बना बेटे का सुपर हीरो, विराट और अकाय की जोड़ी पर आया फैंस का दिल, वायरल हुईं खास तस्वीरें
बॉलीवुड
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम की गले की नसें दबीं, सिंगर ने Video शेयर कर दिखाया अपना हाल, बोले- 'दर्दनाक'
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम को हुई हेल्थ से जुड़ी दर्दनाक समस्या
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis Live: उद्धव गुट में टूट की आशंका के बीच एकनाथ शिंदे की नेता का बड़ा बयान- 'सबको पता है असली टाइगर कौन'
Live: उद्धव गुट में टूट की आशंका के बीच एकनाथ शिंदे की नेता का बड़ा बयान- 'सबको पता है असली टाइगर कौन'
ट्रेंडिंग
कपड़े देख जज कर रहा था सेल्समैन, लड़की ने एक झटके में खरीद डाले एक लाख के ईयरिंग- वीडियो वायरल
कपड़े देख जज कर रहा था सेल्समैन, लड़की ने एक झटके में खरीद डाले एक लाख के ईयरिंग- वीडियो वायरल
ऑटो
100 Percent Ethanol Fuel: सबसे पहले किस शहर में मिलेगा 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल? कहीं आपका शहर तो नहीं है इसमें शामिल
सबसे पहले किस शहर में मिलेगा 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल? कहीं आपका शहर तो नहीं है इसमें शामिल
नौकरी
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget