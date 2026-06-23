आएगा 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' और '3 इडियट्स' का सीक्वल? डायरेक्टर ने कही ये बात

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआएगा 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' और '3 इडियट्स' का सीक्वल? डायरेक्टर ने किया कंफर्म, सालों से कर रहे फिल्म पर काम

आएगा 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' और '3 इडियट्स' का सीक्वल? डायरेक्टर ने किया कंफर्म, सालों से कर रहे फिल्म पर काम

डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' और '3 इडियट्स' के सीक्वल पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया की वो फिल्म को बनाना चाहते हैं और इस पर सालों से काम कर रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Jun 2026 11:38 AM (IST)
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फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' और '3 इडियट्स' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म का हर एक किरदार और डायलॉग आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं. सालों बाद भी फैंस इन फिल्मों के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में अब डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने इन पॉपुलर सीक्वल्स को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

कब आएगा 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' और '3 इडियट्स' का सीक्वल? 
डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने एबीपी न्यूज संग बातचीत में कहा, 'मैं ये दोनो फिल्में बनाना चाहता हूं.' मुन्ना भाई के सीक्वल पर बात करते हुए उन्होंने, 'मुन्ना भाई के सीक्वल को हम कई सालों से लिखने की कोशिश कर रहे हैं. मेरे पास आधी- आधी लिखी हुई 3 से 4 स्क्रिप्ट है. फिलहाल एक स्क्रिप्ट पर काफी काम हुआ है. कंप्लीट नहीं हुई है. पर उम्मीद है कि वो हो जाएगी. उस बीच हम थिएटर पर काम नहीं कर रहे थे.'

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उन्होंने आगे कहा, 'एक स्क्रिप्ट जो मेरे पास पूरी लिखी है वो 'दादा साहब फालेक' की है. पर फिर मैं इसमें लग गया. मुझ लगा कि कॉमेडी फिल्म पर काम करना चाहिए.' उन्होंने बताया कि हो सकता है कि अगले साल तक फिल्म पर काम शुरू हो जाए.

 
 
 
 
 
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बता दें, साल 2033 में आई रिलीज हुई 'मुन्ना भाई MBBS' राजकुमार हिरानी की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी. इसमें सुनील दत्त, अरशद वारसी और ग्रेसी सिंह नजर आए थे. इस फिल्म के बाद 2006 में इसका सीक्वल 'लगे रहो मुन्ना भाई' आया. इसे भी दर्शकों का काफी अच्छा रिसपॉन्स मिला.

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'3 इडियट्स' की बात करें तो साल 2009 में आई इस फिल्म को भी राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में आमिर खान (रैंचो), आर. माधवन (फरहान) और शरमन जोशी (राजू)  लीड रोल में थे. फिल्म के कैरेक्टर आज भी लोंगो को याद हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 23 Jun 2026 11:39 AM (IST)
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3 Idiots Munna Bhai M.B.B.S.
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