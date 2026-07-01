बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती इंडस्ट्री में खास पहचान नहीं बना पाईं. उन्होंने साल 2013 में फिल्म 'मेरे डैड की मारुति' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद वो 'जलेबी, 'सोनाली केबल' और 'हाफ गर्लफ्रेंड' जैसी फिल्मों में नजर आईं. रिया बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाईं, जिसकी उन्होंने उम्मीद थी. वो आखिरी बार अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म 'चेहरे' में नजर आई थीं, जो 2021 में रिलीज हुई थी.

रिया चक्रव्रती का करियर हुआ बर्बाद

रिया प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में रहीं. उनका एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ अफेयर था. सुशांत के निधन के बाद रिया विवादों में आ गईं. उन पर कई आरोप लगे थे. वहीं, वो ड्रग्स केस में जेल भी गईं. रिया ने 27 दिन जेल में काटे. हालांकि, उन पर आरोप साबित नहीं हुए और वो बरी हो गईं. सुशांत केस में फंसने के बाद रिया को बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया. इसके बावजूद रिया ने हार नहीं मानी और आज वो अपने बिजनेस वेंचर के दम पर करोड़ों की कमाई कर रही हैं.

कितनी अमीर हैं रिया चक्रव्रती?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, रिया चक्रवर्ती की कुल नेटवर्थ 12 करोड़ रुपये है. उनका मुंबई के खार में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 85 लाख रुपये है. इसके अलावा नवी मुंबई में भी उनकी एक प्रॉपर्टी है. रिया चक्रवर्ती को लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है. उनके कार कलेक्शन में 23 लाख रुपये की जीप कम्पास और 20 लाख रुपये की टोयोटा इनोवा शामिल हैं. इसके अलावा उनके पास रेंज रोवर इवोक, जगुआर XJL, ऑडी Q3 और मर्सिडीज़-बेंज़ GLC जैसी लग्जरी कारें भी हैं.

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ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है तगड़ी कमाई

रिया की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. वो एक विज्ञापन के लिए करीब 4 से 5 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. इसके अलावा रियलिटी शो 'एमटीवी रोडीज' से भी रिया की मोटी कमाई होती है. वो इसमें एक 'गैंग लीडर' की भूमिका निभाती हैं. वो शो में कंटेस्टेंट्स की अपनी टीम बनाती हैं, उन्हें टास्क के लिए गाइड करती हैं.

बिजनेसवुमन हैं रिया चक्रव्रती

रिया चक्रवती अपना यूट्यूब चैनल 'Rhea Chakraborty' चलाती हैं, जहां वो 'Chapter 2' नाम से अपना पॉडकास्ट होस्ट करती हैं. इस पॉडकास्ट में वह कई मशहूर हस्तियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत करती हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर 86 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. फिल्मों से दूरी बनाने के बाद रिया चक्रवर्ती ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ मिलकर 'Chapter 2 Drip' नाम से एक स्ट्रीटवियर फैशन ब्रांड लॉन्च किया.

फैशन ब्रांड में दिग्गजों ने लगाया दांव

ये ब्रांड युवाओं के लिए ट्रेंडी टी-शर्ट, हुडी और ओवरसाइज़्ड आउटफिट्स तैयार करता है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, लॉन्च के कुछ ही समय में इस ब्रांड की वैल्यू करीब 40 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. इस स्टार्टअप में किशोर बियानी और अशीष बियानी ने भी 1 करोड़ रुपये का निवेश किया है. ऑनलाइन वेबसाइट के अलावा, इस ब्रांड ने मुंबई में अपना पहला ऑफलाइन रिटेल स्टोर भी खोला है.

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