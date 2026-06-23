अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बेबी डू डाई डू’ के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचीं एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने दर्शकों को खास अंदाज में रिझाया. शहर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुमा ने आम दर्शकों के बीच सीढ़ियों पर बैठकर अपनी फिल्म का ट्रेलर देखा, हाथ जोड़कर लोगों से फिल्म देखने की अपील की और अपने किरदार से जुड़े कई दिलचस्प अनुभव साझा किए.

कैसा है हुमा का किरदार

हुमा ने बताया कि फिल्म में वो ‘बेबी करमारकर’ नाम की एक मूक-बधिर पेशेवर हत्यारी का किरदार निभा रही हैं. यह ऐसा चरित्र है जो सुन और बोल नहीं सकता, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और खतरनाक मिशनों के कारण हर किसी पर भारी पड़ता है. उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा में इस तरह का किरदार बहुत कम देखने को मिला है और यही बात उन्हें इस फिल्म की ओर खींच लाई.

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किरदार की तैयारी को लेकर हुमा ने बताया कि शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने मूक-बधिर बच्चों के साथ समय बिताया और उनसे साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश की. इससे उन्हें किरदार की भावनाओं और अभिव्यक्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली.

खुद को बताया बॉलीवुड की 'एंग्री यंग वुमन'

अपने व्यक्तित्व के बारे में बात करते हुए हुमा ने मुस्कुराते हुए खुद को बॉलीवुड की 'एंग्री यंग वुमन' बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा ऐसे किरदार पसंद आते हैं जो परंपरागत सोच को चुनौती दें और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हों. बेबी का किरदार भी कुछ ऐसा ही है.

हुमा ने यह भी बताया कि इस फिल्म से उनका जुड़ाव सिर्फ एक्ट्रेस के तौर पर नहीं, बल्कि निर्माता के रूप में भी रहा है. उन्होंने कहा कि हर सीन को लेकर वह लगातार यह सोचती थीं कि कहानी दर्शकों को कुछ नया दे रही है या नहीं. अगर किसी सीन से संतुष्टि नहीं मिलती थी तो उसे दोबारा शूट करने से भी नहीं हिचकिचाते थे.

अपने भाई और फिल्म के सह-निर्माता साकिब सलीम के साथ काम करने के अनुभव को भी उन्होंने यादगार बताया. उन्होंने कहा कि परिवार के साथ काम करने का दबाव भी होता है और भरोसा भी, लेकिन इस फिल्म ने दोनों को और करीब लाने का काम किया.

कब रिलीज होगी फिल्म

हुमा कुरैशी के मुताबिक एक्शन, सस्पेंस और डार्क ह्यूमर से भरपूर ‘बेबी डू डाई डू’ 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में बेबी का लाल छाता उसकी पहचान और सबसे घातक हथियार दोनों के रूप में नजर आएगा, जो कहानी के रहस्य को और दिलचस्प बनाता है.

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हुमा कुरैशी को लेकर जयपुर के दर्शकों ने जबरदस्त दीवानगी दिखाई. बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए थे. हुमा ने भी दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया और उनका दिल जीतने की कोशिश की.