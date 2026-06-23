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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं बॉलीवुड की एंग्री यंग वुमन', पिंक सिटी में हुमा कुरैशी का अनोखा अंदाज, मॉल की सीढ़ियों पर बैठकर देखा ट्रेलर

'मैं बॉलीवुड की एंग्री यंग वुमन', पिंक सिटी में हुमा कुरैशी का अनोखा अंदाज, मॉल की सीढ़ियों पर बैठकर देखा ट्रेलर

एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में हुमा फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचीं. इस दौरान हुमा ने दर्शकों के बीच सीढ़ियों पर बैठकर फिल्म का ट्रेलर देखा,

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 23 Jun 2026 09:57 AM (IST)
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अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बेबी डू डाई डू’ के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचीं एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने दर्शकों को खास अंदाज में रिझाया. शहर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुमा ने आम दर्शकों के बीच सीढ़ियों पर बैठकर अपनी फिल्म का ट्रेलर देखा, हाथ जोड़कर लोगों से फिल्म देखने की अपील की और अपने किरदार से जुड़े कई दिलचस्प अनुभव साझा किए.

कैसा है हुमा का किरदार
हुमा ने बताया कि फिल्म में वो ‘बेबी करमारकर’ नाम की एक मूक-बधिर पेशेवर हत्यारी का किरदार निभा रही हैं. यह ऐसा चरित्र है जो सुन और बोल नहीं सकता, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और खतरनाक मिशनों के कारण हर किसी पर भारी पड़ता है. उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा में इस तरह का किरदार बहुत कम देखने को मिला है और यही बात उन्हें इस फिल्म की ओर खींच लाई.

मैं बॉलीवुड की एंग्री यंग वुमन', पिंक सिटी में हुमा कुरैशी का अनोखा अंदाज, मॉल की सीढ़ियों पर बैठकर देखा ट्रेलर

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किरदार की तैयारी को लेकर हुमा ने बताया कि शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने मूक-बधिर बच्चों के साथ समय बिताया और उनसे साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश की. इससे उन्हें किरदार की भावनाओं और अभिव्यक्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली.

खुद को बताया बॉलीवुड की 'एंग्री यंग वुमन' 
अपने व्यक्तित्व के बारे में बात करते हुए हुमा ने मुस्कुराते हुए खुद को बॉलीवुड की 'एंग्री यंग वुमन' बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा ऐसे किरदार पसंद आते हैं जो परंपरागत सोच को चुनौती दें और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हों. बेबी का किरदार भी कुछ ऐसा ही है.

हुमा ने यह भी बताया कि इस फिल्म से उनका जुड़ाव सिर्फ एक्ट्रेस के तौर पर नहीं, बल्कि निर्माता के रूप में भी रहा है. उन्होंने कहा कि हर सीन को लेकर वह लगातार यह सोचती थीं कि कहानी दर्शकों को कुछ नया दे रही है या नहीं. अगर किसी सीन से संतुष्टि नहीं मिलती थी तो उसे दोबारा शूट करने से भी नहीं हिचकिचाते थे.

मैं बॉलीवुड की एंग्री यंग वुमन', पिंक सिटी में हुमा कुरैशी का अनोखा अंदाज, मॉल की सीढ़ियों पर बैठकर देखा ट्रेलर

अपने भाई और फिल्म के सह-निर्माता साकिब सलीम के साथ काम करने के अनुभव को भी उन्होंने यादगार बताया. उन्होंने कहा कि परिवार के साथ काम करने का दबाव भी होता है और भरोसा भी, लेकिन इस फिल्म ने दोनों को और करीब लाने का काम किया.

कब रिलीज होगी फिल्म
हुमा कुरैशी के मुताबिक एक्शन, सस्पेंस और डार्क ह्यूमर से भरपूर ‘बेबी डू डाई डू’ 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में बेबी का लाल छाता उसकी पहचान और सबसे घातक हथियार दोनों के रूप में नजर आएगा, जो कहानी के रहस्य को और दिलचस्प बनाता है.

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हुमा कुरैशी को लेकर जयपुर के दर्शकों ने जबरदस्त दीवानगी दिखाई. बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए थे. हुमा ने भी दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया और उनका दिल जीतने की कोशिश की.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 23 Jun 2026 09:31 AM (IST)
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