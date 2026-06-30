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Dia Mirza Religion: मां हिंदू, पिता ईसाई, जानिए किस धर्म को मानती हैं 'इक्का' की एक्ट्रेस दीया मिर्जा?
Dia Mirza Religion: क्या आप जानते हैं कि 'इक्का' फिल्म की एक्ट्रेस दीया मिर्जा किस धर्म को मानती हैं? उनके माता-पिता अलग-आग धर्मों से रहे हैं और वो अपने सौतेले पिता के सरनेम का इस्तेमाल करती हैं.
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस दीया मिर्जा अपनी फिल्मों और अदाकारी के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं. दो शादी कर चुकीं इस एक्ट्रेस के बारे में आज हम आपको एक ऐसी बात बता रहे हैं जिसकी जानकारी कम ही फैंस को है. आइए जानते हैं कि हिंदू मां और ईसाई पिता की बेटी दीया मिर्जा आखिर किस धर्म को मानती हैं?
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Published at : 30 Jun 2026 05:46 PM (IST)
Tags :Dia Mirza
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