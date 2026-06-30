दीया मिर्जा को हिंदी सिनेमा में काम करते हुए अच्छा खासा वक्त हो चुका है. बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों का हिस्सा रहीं दीया अब सनी देओल और अक्षय खन्ना के साथ फिल्म 'इक्का' में नजर आने वाली हैं.