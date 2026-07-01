बताया जाता है कि लंबे वक्त से वो म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ रिश्ते में हैं. पहले भी दोनों की शादी की खबरें आई थीं और अब एक बार फिर से इसी तरह की खबरें तूल पकड़ रही हैं. दोनों की शादी की चर्चा अनिरुद्ध के अंकल और अभिनेता वाई जी महेंद्र के एक बयान के बाद शुरू हुई.