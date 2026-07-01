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काव्या मारन की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, स्माइल पर फिदा हैं करोड़ों, 18000 करोड़ की IPL टीम की मालकिन बनेंगी दुल्हन
Kavya Maran: आईपीएल टीम SRH की मालकिन काव्या मारन शादी करने जा रही हैं. उनके पास करोड़ों की दौलत है और खूबसूरती के मामले में भी वो किसी बॉलीवुड हसीना से कम नजर नहीं आती हैं.
काव्या मारन की शादी को लेकर एक बार फिर से खबरें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि उनकी शादी म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ होने वाली है. शादी की खबरों के बीच आइए जानते हैं कि आखिर काव्या मारन कितनी अमीर हैं? साथ ही उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरों पर भी नजर डालते हैं. खूबसूरती और ग्लैमरस के मामले में वो बॉलीवुड हसीनाओं को भी तगड़ी टक्कर देती हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 10:51 AM (IST)
Tags :Kavya Maran
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मनोज मुकुल
Opinion