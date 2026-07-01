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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकाव्या मारन की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, स्माइल पर फिदा हैं करोड़ों, 18000 करोड़ की IPL टीम की मालकिन बनेंगी दुल्हन

काव्या मारन की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, स्माइल पर फिदा हैं करोड़ों, 18000 करोड़ की IPL टीम की मालकिन बनेंगी दुल्हन

Kavya Maran: आईपीएल टीम SRH की मालकिन काव्या मारन शादी करने जा रही हैं. उनके पास करोड़ों की दौलत है और खूबसूरती के मामले में भी वो किसी बॉलीवुड हसीना से कम नजर नहीं आती हैं.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 01 Jul 2026 10:51 AM (IST)
Kavya Maran: आईपीएल टीम SRH की मालकिन काव्या मारन शादी करने जा रही हैं. उनके पास करोड़ों की दौलत है और खूबसूरती के मामले में भी वो किसी बॉलीवुड हसीना से कम नजर नहीं आती हैं.

काव्या मारन की शादी को लेकर एक बार फिर से खबरें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि उनकी शादी म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ होने वाली है. शादी की खबरों के बीच आइए जानते हैं कि आखिर काव्या मारन कितनी अमीर हैं? साथ ही उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरों पर भी नजर डालते हैं. खूबसूरती और ग्लैमरस के मामले में वो बॉलीवुड हसीनाओं को भी तगड़ी टक्कर देती हैं.

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काव्या मारन को क्रिकेट फैंस बहुत अच्छे से जानते हैं. IPL के दौरान काव्या सबसे चर्चित नामों में से एक रहती हैं. वो IPL की मशहूर टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की CEO हैं.
काव्या मारन को क्रिकेट फैंस बहुत अच्छे से जानते हैं. IPL के दौरान काव्या सबसे चर्चित नामों में से एक रहती हैं. वो IPL की मशहूर टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की CEO हैं.
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बताया जाता है कि लंबे वक्त से वो म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ रिश्ते में हैं. पहले भी दोनों की शादी की खबरें आई थीं और अब एक बार फिर से इसी तरह की खबरें तूल पकड़ रही हैं. दोनों की शादी की चर्चा अनिरुद्ध के अंकल और अभिनेता वाई जी महेंद्र के एक बयान के बाद शुरू हुई.
बताया जाता है कि लंबे वक्त से वो म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ रिश्ते में हैं. पहले भी दोनों की शादी की खबरें आई थीं और अब एक बार फिर से इसी तरह की खबरें तूल पकड़ रही हैं. दोनों की शादी की चर्चा अनिरुद्ध के अंकल और अभिनेता वाई जी महेंद्र के एक बयान के बाद शुरू हुई.
Published at : 01 Jul 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Kavya Maran

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