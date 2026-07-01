मराठी थिएटर गुरु विजया मेहता का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Vijaya Mehta Death: बुधवार सुबह मराठी सिनेमा और थिएटर जगत से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई. हाल ही में तमिल सिनेमा के दिग्गज डायरेजटर के. भाग्यराज ने दुनिया को अलविदा कहा था, वहीं अब मराठी थिएटर जगत की दिग्गज हस्ती विजया मेहता का निधन हो गया है. उन्होंने अपने मुंबई स्थित घर पर अंतिम सांस ली. विजया मेहता की उम्र 91 साल थी.

30 जून को कहा अलविदा

विजया के निधन की पुष्टि अभिनेता विजय केनकरे ने की. उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, 'उनका निधन रात (30 जून) करीब 9:30-10 बजे हुआ. मुझे उनकी बेटी से उनके निधन के बारे में पता चला. यह एक पर्सनल लॉस है. वह मेरी गुरु रही हैं.'

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'बाई' और थिएटर गुरु कहते थे लोग

थिएटर वर्ल्ड में विजया मेहता का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है. उनके निधन से थिएटर वर्ल्ड में एक युग का अंत हो गया है. उन्होंने मराठी सिनेमा में भी काम किया था और उनकी पहचान डायरेक्टर के रूप में भी रही. लोग प्यार से उन्हें 'बाई' कहकर बुलाते थे. वहीं उन्हें थिएटर गुरु भी कहा जाता था.

गुजरात में हुआ था जन्म

विजया मेहता का जन्म गुजरात के वडोदरा में 4 नवंबर 1934 को हुआ था. दशकों तक उन्होंने थिएटर की दुनिया में राज किया. नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे कई बड़े स्टार्स उनके टैलेंट का लोहा मानते रहे हैं. विजया ने ऐसे समय में रंगमंच पर अपनी पहचान बनाई जब महिलाएं इस क्षेत्र में बेहद कम हुआ करती थीं.

पद्म श्री और पद्म भूषण से हुई थीं सम्मानित

आप विजया मेहता के कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें अपने योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से देश के चौथे सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान पद्म श्री के बाद देश के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था. इसके अलावा दिवंगत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड सहित कई बड़े अवॉर्ड मिले थे.

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फिल्म डायरेक्शन में भी आजमाया हाथ

विजया मेहता को फिल्ममेकिंग की भी समझ थी. इसके चलते उन्होंने 'राव साहेब' और 'पेस्टनजी' जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था. चाहे उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस न कर पाई हो लेकिन विजया ने अपनी फिल्मों के जरिए रिश्तों, समाज और संवेदनाओं को दर्शाया था.