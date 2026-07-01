Video: 'तुम में से कौन लेता है बैक शॉट?', पैपराजी पर भड़कीं नेहा धूपिया, जमकर लगाई क्लास

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैपराजी पर भड़कती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने बैक शॉट लेने पर नाराजगी जताई.

पैपराजी पर भड़कीं नेहा धूपिया

बीती रात नेहा धूपिया एक इवेंट में स्पॉट हुई थीं. जहां वो पैंट और ब्लेजर लुक में नजर आईं. इस दौरान वो रेड कार्पेट पर पैप्स को पोज देती भी दिखीं. हालांकि एक्ट्रेस पैप्स पर भड़कती हुई भी नजर आईं.

पोज देने के बाद उन्होंने पैपराजी को खूब फटकारा. नेहा धूपिया ने फोटोज और वीडियोज को गलत एंगल से कैप्चर करने पर नाराजगी जताई. वायरल वीडियो में नेहा धूपिया कहा, 'तुम में से बैक शॉट कौन लेता है? बंद करो ये सब. सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि किसी का नहीं लेना है. बोल-बोल कर थक गए हैं.'

नेहा ने आगे कहा, 'बैग उठाकर, बुक उठाकर, पीछे चलकर ये सब नहीं चलेगा अब. बंद करो ये सब. हम लोग बहुत इज्जत से बात करते हैं, आप लोगों से. आप लोग ये सब मत करो.'

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लोग कर रहे सपोर्ट

नेहा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी ये वायरल हो रहा है. लोग एक्ट्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं. कमेंट में फैंस का कहना है कि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती हैं और नेहा ने आवाज उठाकर बिल्कुल सही किया. वहीं कुछ ने बताया गुड प्वॉाइंट.

बता दें, ये पहली बार नहीं है, जब पैपराजी पर सेलेब्स का गुस्सा फूटा हो. नेहा धूपिया से पहले कई सितारे गलत एंगल से फोटोज और वीडियोज लेने पर पैप्स पर भड़के है. एक बार जाह्नवी कपूर ने भी पैप्स को जमकर फटकारा था. वहीं, कुछ समय पहले ही मलाइका अरोड़ा का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पैप्स पर गुस्सा करती दिखी थीं.

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