हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: 'तुम में से कौन लेता है बैक शॉट?', पैपराजी पर भड़कीं नेहा धूपिया, जमकर लगाई क्लास

Video: 'तुम में से कौन लेता है बैक शॉट?', पैपराजी पर भड़कीं नेहा धूपिया, जमकर लगाई क्लास

Neha Dhupia Angry On Paps: एक्ट्रेस नेहा धूपिया हाल ही में एक इवेंट के दौरान पैपराजी पर भड़कती हुई नजर आईं. उन्होंने पैप्स को बैक शॉट लेने पर फटाकर लगाई. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैपराजी पर भड़कती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने बैक शॉट लेने पर नाराजगी जताई.

पैपराजी पर भड़कीं नेहा धूपिया
बीती रात नेहा धूपिया एक इवेंट में स्पॉट हुई थीं. जहां वो पैंट और ब्लेजर लुक में नजर आईं. इस दौरान वो रेड कार्पेट पर पैप्स को पोज देती भी दिखीं. हालांकि एक्ट्रेस पैप्स पर भड़कती हुई भी नजर आईं.

Video: 'तुम में से कौन लेता है बैक शॉट?', पैपराजी पर भड़कीं नेहा धूपिया, जमकर लगाई क्लास

पोज देने के बाद उन्होंने पैपराजी को खूब फटकारा. नेहा धूपिया ने फोटोज और वीडियोज को गलत एंगल से कैप्चर करने पर नाराजगी जताई. वायरल वीडियो में नेहा धूपिया कहा, 'तुम में से बैक शॉट कौन लेता है? बंद करो ये सब. सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि किसी का नहीं लेना है. बोल-बोल कर थक गए हैं.'

नेहा ने आगे कहा, 'बैग उठाकर, बुक उठाकर, पीछे चलकर ये सब नहीं चलेगा अब. बंद करो ये सब. हम लोग बहुत इज्जत से बात करते हैं, आप लोगों से. आप लोग ये सब मत करो.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

लोग कर रहे सपोर्ट
नेहा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी ये वायरल हो रहा है. लोग एक्ट्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं. कमेंट में फैंस का कहना है कि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती हैं और नेहा ने आवाज उठाकर बिल्कुल सही किया. वहीं कुछ ने बताया गुड प्वॉाइंट.

बता दें, ये पहली बार नहीं है, जब पैपराजी पर सेलेब्स का गुस्सा फूटा हो. नेहा धूपिया से पहले कई सितारे गलत एंगल से फोटोज और वीडियोज लेने पर पैप्स पर भड़के है. एक बार जाह्नवी कपूर ने भी पैप्स को जमकर फटकारा था. वहीं, कुछ समय पहले ही मलाइका अरोड़ा का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पैप्स पर गुस्सा करती दिखी थीं.

ये भी पढ़ेंः 'मुझे मार दो, मैं श्रापित हूं', 'धुरंधर' फेम एक्ट्रेस आयशा खान को काले जादू का डर, बोलीं- मैं बहुत तकलीफ में हूं

और पढ़ें
Published at : 01 Jul 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Neha Dhupia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Video: 'तुम में से कौन लेता है बैक शॉट?', पैपराजी पर भड़कीं नेहा धूपिया, जमकर लगाई क्लास
Video: 'तुम में से कौन लेता है बैक शॉट?', पैपराजी पर भड़कीं नेहा धूपिया, जमकर लगाई क्लास
बॉलीवुड
Vijaya Mehta Death: मराठी थिएटर गुरु विजया मेहता का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
मराठी थिएटर गुरु विजया मेहता का निधन, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
बॉलीवुड
Rhea Chakraborty Net Worth: काम मिलना बंद हुआ तो खड़ी कर दी 40 करोड़ की कंपनी, जानें- कहां से होती है रिया चक्रवर्ती की कमाई
काम मिलना बंद हुआ तो खड़ी कर दी 40 करोड़ की कंपनी, जानें- कहां से होती है रिया चक्रवर्ती की कमाई
बॉलीवुड
Rhea Chakraborty Birthday: चंद फिल्मों में नजर आईं रिया चक्रवर्ती हैं करोड़ों की मालकिन, महीने के कमाती हैं इतने लाख
चंद फिल्मों में नजर आईं रिया चक्रवर्ती हैं करोड़ों की मालकिन, महीने के कमाती हैं इतने लाख
Advertisement

वीडियोज

Kejriwal का बड़ा ऐलान, क्या होगा खुलासा?
Akhilesh Yadav का 53वां जन्मदिन आज, SP कार्यकर्ताओं ने ऐसे मनाया जश्न
POK में नेता की गिरफ्तारी से भड़का गुस्सा
क्या Champat Rai होंगे आरोपी नंबर 9?
India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा अयोध्या का कोई वकील, अब VHP का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा अयोध्या का कोई वकील, अब VHP का आया रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Case Live: राम मंदिर दान मामले में SIT को 15 और दिन की मोहलत मिली, बढ़ेगा जांच का दायरा
Live: राम मंदिर दान मामले में SIT को 15 और दिन की मोहलत मिली, बढ़ेगा जांच का दायरा
विश्व
बिलावल भुट्टो और इशाक डार ने भारत को दी धमकी, कहा- 'अगर पाकिस्तान के अधिकारों से...' 
बिलावल भुट्टो और इशाक डार ने भारत को दी धमकी, कहा- 'अगर पाकिस्तान के अधिकारों से...' 
ओटीटी
धोखेबाज निकले गोविंदा? बीवी सुनीता आहूजा ने फिर लगाये आरोप, बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
क्या बीवी सुनीता को अब भी धोखा दे रहे हैं गोविंदा? स्टार वाइफ बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
क्रिकेट
'इंग्लैंड में मुश्किल होगी लेकिन...', वैभव सूर्यवंशी के कोच ने दिया बड़ा बयान, सचिन से भी की तुलना
'इंग्लैंड में मुश्किल होगी लेकिन...', वैभव सूर्यवंशी के कोच ने दिया बड़ा बयान, सचिन से भी की तुलना
इंडिया
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
एग्रीकल्चर
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
टेक्नोलॉजी
गर्मी में आग का गोला न बन जाए AC, सेफ रहने के लिए कर लें ये काम
गर्मी में आग का गोला न बन जाए AC, सेफ रहने के लिए कर लें ये काम
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget